Día del Trabajador: ¿Cuánto tiempo de ejercicio debo realizar por cuatro horas de trabajo sedentario? Esto dice el Minsa

El Ministerio de Salud recomienda que, por cada cuatro horas de trabajo sedentario, se haga 30 minutos de ejercicios. (Foto: Andina)

El Ministerio de Salud (Minsa) lanzó una serie de consejos dirigidos a quienes, debido a su trabajo, pasan largas horas sentados. En su mensaje, el Minsa resaltó la necesidad de contrarrestar los efectos negativos del sedentarismo mediante ejercicios que favorezcan tanto la salud física como mental, en el marco del Día del Trabajo, celebrado mundialmente el 1 de mayo.

Según Néstor Reja, jefe del Equipo de la Dirección de Promoción de la Salud del Minsa, aquellos que mantienen una rutina sedentaria deben incorporar actividades físicas de intensidad moderada para evitar complicaciones derivadas de estar sentados durante largos períodos.

“Es importante realizar ejercicios de bajo impacto, que no requieran un esfuerzo extremo, para proteger el cuerpo y mejorar el bienestar general”, explicó Reja.

Las actividades recomendadas para quienes tienen una vida laboral sedentaria incluyen caminatas a paso ligero, andar en bicicleta, nadar, bailar o subir escaleras. Además, el especialista sugirió practicar deportes recreativos o juegos tradicionales que impliquen movimientos suaves.

“Este tipo de actividades son ideales para mantener la movilidad sin sobrecargar el cuerpo”, comentó el jefe de la dirección.

Las actividades recomendadas para quienes tienen una vida laboral sedentaria incluyen caminatas a paso ligero, andar en bicicleta, nadar, bailar o subir escaleras. (Foto: Andina)

El Minsa también hizo un llamado a quienes planean pasar su tiempo libre frente a la televisión o realizando maratones de series, para que hagan una pausa activa cada dos horas. “Durante estos descansos, lo mejor es caminar un poco o subir escaleras para activar la circulación y evitar rigidez muscular”, indicó Reja. Este consejo busca reducir el tiempo prolongado de inactividad y evitar los efectos negativos del sedentarismo.

En cuanto a las personas de la tercera edad, Reja recomendó realizar ejercicios de estiramiento y fortalecimiento muscular, siempre evitando actividades que puedan poner en riesgo la estabilidad, como correr o practicar deportes de contacto. Los ejercicios que favorecen el equilibrio también son fundamentales para este grupo.

Para quienes trabajan en oficina, el Minsa destacó la importancia de levantarse y moverse al menos cada dos horas. “Realizar estiramientos o caminar durante unos minutos es clave para evitar problemas musculares o de postura”, enfatizó Reja.

Asimismo, instó a las personas a no caer en la tentación de mantenerse inactivos durante los fines de semana largos. “Si no tienen planes de viajar, aprovechen este tiempo para hacer ejercicio y no permanecer todo el día en la cama o sentados”, recomendó Reja.

En cuanto al tiempo de ejercicio recomendado, señaló que por cada cuatro horas de trabajo sedentario es esencial dedicar al menos media hora a la actividad física para mantener el cuerpo en forma.

Por último, dejaron en claro que la clave está en la actividad regular: por cada largo período de trabajo sedentario, es crucial dedicar tiempo a la actividad física para mejorar la salud y prevenir problemas derivados del sedentarismo.

Día del Trabajador, 1 de mayo

El 1 de mayo se conmemoran en Perú diversos hechos significativos. Se celebra el Día Internacional del Trabajo, recordando la lucha obrera por derechos laborales. Su origen se remonta a la huelga de 1886 en Chicago, Estados Unidos, en donde trabajadores exigieron una jornada laboral de ocho horas.

La protesta culminó en la Revuelta de Haymarket, resultando en la ejecución de varios sindicalistas, conocidos como los Mártires de Chicago. En 1889, la Segunda Internacional estableció esta fecha como símbolo de la lucha obrera.

Actualmente, se conmemora esta fecha en numerosos países con manifestaciones y actos reivindicativos, recordando la importancia de los derechos laborales y la solidaridad entre trabajadores.