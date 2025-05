Bono para militares combatientes desde 1933 a 1995 es oficial: ¿Cuáles son los requisitos para acceder?

Bonificación de S/3.075 para los veteranos de guerra se oficializa| Andina

El Estado peruano oficializó en el Diario el Peruano la bonificación económica de S/ 3,075 para los ciudadanos reconocidos como Defensores de la Patria. Esta medida, aprobada por el Congreso de la República el 31 de octubre de 2024 —norma que conmemora los hechos de armas de la Campaña Militar de 1941—, busca rendir homenaje y brindar un respaldo concreto a quienes arriesgaron su vida por el país.

Este monto se dará de manera mensual y el financiamiento para los Defensores de la Patria será autorizado al Ministerio de Defensa, que podrá realizar modificaciones en el nivel funcional y programático, conforme a sus competencias.

¿Cuáles son los requisitos?

Los beneficiarios de la Ley Nº 32318 son los excombatientes que participaron en las campañas militares de 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995. No obstante, deben cumplir con un requisito clave como estar debidamente registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) hasta el 31 de julio de 2023.

El pago no tiene carácter remunerativo, es decir, no se considera salario ni genera derechos adicionales como pensiones o beneficios laborales. Tampoco está sujeto a descuentos por cargas sociales, lo que permite que los beneficiarios reciban el monto de manera íntegra. Además, la bonificación tiene carácter vitalicio —se otorga de por vida— y es intransferible, lo que significa que no puede ser heredada ni traspasada a terceras personas ante cualquier situación.

El impacto esperado de la bonificación económica mensual otorgada a los Defensores de la Patria es proporcionar un reconocimiento y apoyo financiero a los excombatientes que han servido al país. Esta ayuda busca mejorar su bienestar económico, ya que muchos de estos individuos pueden enfrentar dificultades financieras en la vejez o debido a las consecuencias de sus servicios militares.

Cabe precisar que, hasta el momento, no se ha anunciado una nueva inscripción en el registro para que reciban este beneficio. Solo se tomará en cuenta hasta julio de 2023.

Por otro lado, se precisa que el 31 de julio de cada año se conmemorará los gloriosos hechos de armas cumplidos en Zarumilla y en la Frontera Nor-Oriente.

Un grupo compuesto por 4.057 personas registradas como Defensores de la Patria serían los beneficiarios, de acuerdo con la información que señaló la congresista Lady Camones Soriano, presidenta de la Comisión de Presupuesto, esta medida implica un costo anual de S/124 millones 144 mil 200, de acuerdo con datos proporcionados por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

La autógrafa tiene la firma del presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y de la primera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Patricia Juárez.

Historia del conflicto

Desde la independencia de Ecuador en 1830, el país vecino reclamaba territorios peruanos en la región amazónica y la zona costera del norte. Estos reclamos se intensificaron en la década de 1940, cuando Ecuador intentó tomar posesión de áreas como Tumbes, Jaén y Maynas, que históricamente pertenecían al Perú. La tensión culminó en enfrentamientos armados en la frontera, especialmente en la zona del río Zarumilla.

La Campaña Militar de 1941 concluyó con la firma del Protocolo de Río de Janeiro el 29 de enero de 1942, en el cual Ecuador reconoció la soberanía del Perú sobre los territorios en disputa. El 12 de febrero de 1942, las tropas peruanas desocuparon la provincia de El Oro, cumpliendo con lo acordado en el tratado.

Frente a ello, este día se convierte en una oportunidad para recordar y reconocer el sacrificio de quienes participaron en este conflicto.