Bonificación de S/3.075 para los veteranos de guerra: ¿En qué consiste el proyecto de ley aprobado por el Congreso?

Bonificación para los veteranos de la guerra: Congreso aprobó proyecto de ley| Andina

El Congreso de la República aprobó un proyecto de ley que otorgará una bonificación mensual a los veteranos de guerra. Esta decisión, tomada el último jueves 31 de octubre, busca reconocer y apoyar a aquellos que participaron en conflictos bélicos en defensa del Perú.

La iniciativa fue aprobada en una sesión plenaria del Congreso, donde se discutió la importancia de brindar un apoyo económico a los veteranos que han servido a la nación. Por ello, se contempla una asignación mensual a los que se encuentran considerados como defensores de la patria, como los que participaron en la guerra del Cenepa y otras acciones militares significativas en la historia del país.

Este incentivo, que asciende a S/3.075 fue diseñado sin cargas sociales y no forma parte de beneficios laborales. Cabe precisar que la bonificación económica mensual establecida por el texto sustitutorio no es de carácter remunerativo, por lo que no afectará si se está recibiendo una pensión.

¿Quiénes van a acceder al bono?

Se otorga de manera vitalicia e intransferible a quienes son reconocidos como Defensores de la Patria. Según el documento, estos defensores son los excombatientes de los conflictos de 1933, 1941, 1978, 1981 y 1995, que son mencionados en la Ley 24053.

Solo se les otorga a todos los beneficiarios deben estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP). Esta inscripción debía realizarse hasta el 31 de julio del 2023 para poder acceder al bono, lo que constituye un reconocimiento del Estado a sus contribuciones durante las Campañas Militares, particularmente en los hechos sucedidos en Zarumilla y en la frontera Nor-Oriente.

El proyecto incluye además la declaración del 31 de julio de cada año como el día central de conmemoración para estos defensores, un gesto simbólico para honrar su sacrificio. Este reconocimiento monetario es independiente de cualquier otro tipo de remuneración, pensión o bonificación que los beneficiarios puedan recibir, aclaró la propuesta.

De acuerdo con la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional, Adriana Tudela Gutiérrez, esta aprobación es una respuesta para los héroes de Cenepa y reconocimiento del Estado por su sacrificio.

La cantidad de Defensores de la patria asciende a 4.057 personas registradas, según informó Lady Camones Soriano, titular de la Comisión de Presupuesto, tras obtener data del Ministerio de Economía y Finanzas. Además, el costo anual asociado a esta subvención alcanza a los S/124 millones 144 mil 200.

La fórmula legal fue aprobada con un respaldo de 78 votos, habiendo pasado sin necesidad de una segunda votación. Este proceso fue el resultado de los 26 proyectos presentados por diferentes bancadas parlamentarias.

Entre las propuestas sobresalientes se encuentran los proyectos de ley 783/2021-CR, 2171/2021-CR, 2302/2021-CR, entre otros acumulados.

¿A quiénes se les considera veteranos?

En Perú se considera veteranos de guerra a aquellos ciudadanos que participaron directamente en conflictos armados, defendiendo la soberanía e integridad territorial del país. Los principales grupos reconocidos como veteranos son:

Veteranos de la Guerra del Pacífico contra Chile, así como también de la guerra con Ecuador. Además de la Guerra Revolucionaria, donde participaron miembros de las Fuerzas Armadas y Policiales que combatieron a los grupos terroristas de Sendero Luminoso y MRTA durante el periodo de violencia interna.