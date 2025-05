Martín Vizcarra niega firmas falsas en Perú Primero pese a reportes de al menos 5 mil irregularidades

Expresidente presentó recurso que lo habilitaría a postular en las próximas Elecciones 2026. | Perú Primero

El escándalo de firmas falsas utilizadas para afiliar a personas a partidos políticos sin su consentimiento, también alcanzó al partido Perú Primero, la plataforma política del expresidente Martín Vizcarra para el año 2026, quien negó estas acusaciones pese a que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) reportó más de 5 mil observaciones en contra de esta organización.

Pese a la acusación, producto de una revisión de las firmas hechas por personal de Reniec, Vizcarra negó en repetidas ocasiones que haya existido algún tipo de falsificación de firmas. Aun así, sostuvo que debe ser el Ministerio Público quien determine la veracidad de estas acusaciones.

“No hay falsificación. Incluso este tipo de observaciones van al Ministerio Público. No es que ahí quedan. En el Ministerio Público, el personero legal va con los argumentos y se determina (si son falsas o no) (...) Lo que dice el informe es que podrían ser (firmas falsas), y por eso va a una investigación. En la investigación se determinará”, indicó en conversación con Canal N.

Más de 5 mil firmas observadas

Según los informes difundidos por el Reniec, en más de una oportunidad el partido Perú Primero presentó alrededor del 30 % de firmas presuntamente hechas por el mismo puño gráfico, es decir, que habrían sido realizadas por la misma persona. En total, de las 125.780 firmas revisadas por Reniec, 5.117 fueron observadas por presuntas irregularidades.

El Reniec se encarga del proceso de verificación de las firmas de los padrones de afiliados a un partido político o movimiento regional que busca su inscripción en el JNE. (Foto: Andina)

Aun así, el expresidente afirmó que “Reniec no tiene la capacidad de decir si las firmas son falsas (...) el Ministerio Público llevará peritos grafotécnicos”, y que las observaciones se registran en fichas de todos los partidos políticos

“En general, de todas las fichas que uno presenta, entre el 30 y 35 % son observadas. De todos los partidos (...) El ciudadano muchas veces en el llenado de la ficha comete errores”, afirmó. Sin embargo, el expresidente se refería a observaciones en las fichas de inscripción, pero Reniec habla específicamente de firmas de los supuestos afiliados.

Vizcarra no teme perder la inscripción de Perú Primero

Al ser consultado sobre si tiene algún temor de que la inscripción de su partido político ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sea anulada, Vizcarra afirmó que no tiene ningún temor de que esto ocurra, pues incluso anulando las firmas de los llamados “afiliados fantasma”, aún quedan miles de firmas que permiten inscribir a su organización política.

“No temo perder la inscripción. En absoluto. Tenemos como válidas alrededor de 80 mil firmas”, indicó a Canal N. También negó que su partido haya recurrido a mafias de falsificación de firmas que cobren dinero para llenar planillas completas.

Expresidente Martín Vizcarra afirmó no tener miedo de perder la inscripción de Perú Primero ante el JNE.

”Eso (recurrir a mafias que cobran S/ 6 por planilla) no ha ocurrido en Perú Primero. Absolutamente. Hemos estado verificando las firmas. Absolutamente, a nadie le hemos pagado un sol", dijo.

Más de 30 partidos con presuntas firmas falsificadas

Segun informes del propio Reniec, Perú Primero forma parte de un grupo de 32 partidos políticos que registran supuestos casos de falsificación de firmas para inscribirse ante el JNE entre el 2021 y 2025.

Entre los partidos con mayor cantidad de firmas observadas se encuentran:

Perú Moderno: 16.560

PRIN: 13.392

Demócrata Verde: 7.204

Primero La Gente: 5.428

Voces del Pueblo: 4.429

Fe en el Perú: 3.018

Ahora Nación: 2.339

Ciudadanos por el Perú (CPP): 2.165

Integridad Democrática: 2.127

Sin embargo, en la lista también se encuentran organizaciones políticas con representación en el congreso, como Fuerza Popular, Avanza País, APP, y Somos Perú; además de nuevas agrupaciones, como el partido Ciudadanos Por el Perú (CPP), vinculado al hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, y señalado como líder de la organización criminal ‘Waykis en la Sombra’.