Ale Baigorria reaparece tras polémico video con Mario Irivarren y hace inesperado pedido a sus fans: “He tenido resaca”

Alejandra Baigorria viene siendo el centro de la noticia no solo por su boda con Said Palao, sino también por un video que salió a la luz donde se le ve conversando con Mario Irivarren sobre Vania Bludau. A parecer, la pareja estaría coordinando un encuentro entre el chico reality y su expareja, a vista y paciencia de Onelia Molina.

Mario Irivarren y Alejandra Baigorria aprovecharon su baile en el centro de una ronda, donde estaba Onelia y Vania, para mencionar a la morocha, expareja del chico reality.

A: “Vania está atrás tuyo y dice que te has peleado.

M: “Ya terminé con Onelia, ya me entendió.”

A: “Ay no, no sé qué has hecho.”

M: “Dile que mañana la llamo, quedamos.”

Es el audio que vienen viralizando diferentes plataformas. Hasta el momento, Mario Irivarren no se ha pronunciado, sin embargo, Onelia Molina ha dado algunas señales de descontento en sus redes sociales.

La chica reality ha eliminado historias donde se le veía con Irivarren, además de darle ‘likes’ ha comentarios contra él.

Samuel Suárez comparte una versión más clara del audio viral, donde Mario Irivarren confirmaría su ruptura con Onelia Molina.

¿Mario Irivarren y Alejandra Baigorria causan revuelo por planear encuentro con Vania Bludau? (Farándula Lorcha)

Alejandra Baigorria aparece en redes sociales

Después de publicar una serie de imágenes sobre su boda con Said Palao, Alejandra Baigorria reapareció a través de un video donde se le ve con la cara lavada y mostrando cómo se la limpia. En este material donde indica que ha estado todo el día con resaca, y no sabe lo que se hizo en su boda, pues ha amanecido con chichones y ampoyas en los pies, dando a entender que ha celebrado hasta las últimas, donde la música y las copas no faltaron.

“Recién aparezco. He tenido un día de una resaca, buff. Mira, aparecí con esto. No sé qué me he hecho, tenido un chinchón, ampollas en los pies, no, olvídense”, dijo Alejandra Baigorria, sin hacer mención alguna al video que protagonizó con Mario Irivarren.

En la siguiente publicación, pidió a sus fans que se suscriban a su canal para ver contenido exclusivo de su boda.

Alejandra Baigorria reaparece tras polémico video con Mario Irivarren.

Vania Bludau pide que no la involucren con video

A través de su cuenta de Instagram, Vania Bludau se pronunció sobre el video donde es nombrada por Mario Irivarren y Alejandra Baigorria. Ante los constantes mensajes que viene recibiendo de parte de los usuarios de las redes sociales, la influencer pidió que no la involucren, destacando que está en una etapa de su vida donde prioriza su bienestar emocional.

“Quería comentarles algo desde un lugar de mucha calma y respeto. Yo prefiero no involucrarme en ninguna situación que tenga que ver con el video que sigue siendo viral. Estoy en una etapa de mi vida donde priorizo mi bienestar emocional y les agradecería mucho que respetaran ese espacio. Les deseo siempre lo mejor”, escribió Vania Bludau.

Vania Bludau rompe su silencio sobre el video de Ale Baigorria y Mario Irivarren: "Les deseo siempre lo mejor".

Hasta el momento, Said Palao tampoco se ha pronunciado sobre la controversia que enfrenta su esposa. Solo se ha limitado en compartir imágenes de su boda y vivir su momento.