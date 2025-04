Mamá de Milett Figueroa se pronuncia ante rumores de embarazo de la modelo: “Estuvo mal y ya se fue”. | Amor y Fuego.

Martha Valcárcel, madre de la modelo y actriz peruana Milett Figueroa, apareció este jueves en el programa ‘Amor y Fuego’ para responder a los recientes rumores sobre un posible embarazo de su hija con el conductor Marcelo Tinelli. La especulación creció luego de que el periodista argentino Ángel de Brito asegurara que Milett estaría esperando su primer hijo, lo que encendió las alarmas en los medios de ambos países.

Durante la entrevista con Rodrigo González y Gigi Mitre, la madre de la modelo se mostró sorprendida por las afirmaciones, pero no descartó del todo la posibilidad. De hecho, reveló que su hija experimentó algunas molestias físicas que podrían haber sido confundidas con síntomas de embarazo. “Cuando Marcelo vino a Perú, Milett tuvo náuseas. Luego, en Argentina, pasó lo mismo. Pero en ningún momento se me cruzó por la cabeza que pudiera estar embarazada”, explicó Valcárcel, visiblemente conmovida.

Pese a estas señales, Martha Valcárcel aseguró no haber hablado directamente del tema con su hija. “Yo no sé, tendría que mentirte si sé o no sé. No se lo he preguntado, se lo juro. Si acá cuando le pasó eso y le vinieron las náuseas no le pregunté, fue porque no pensé en esa posibilidad”, confesó. La madre de la actriz también comentó que después de ese episodio no volvieron a conversar del tema.

Milett Figueroa es hija de Martha Valcárcel y Orlando Figueroa. Captura/Instagram

Cuando fue consultada sobre qué opina respecto a la idea de que Milett Figueroa se convierta en madre, la respuesta fue clara y emotiva: “Me encantaría. ¿Cómo no me va a gustar? Mi hija no tiene 15 años tampoco. Marcelo es una gran persona, un gran hombre”.

Estas declaraciones no han hecho más que avivar los rumores sobre un posible embarazo, aunque hasta ahora ni Milett Figueroa ni Marcelo Tinelli se han pronunciado al respecto. Mientras tanto, el público sigue atento a cualquier señal que confirme o descarte la noticia que podría cambiar el rumbo de esta mediática pareja.

¿Qué dijo Ángel de Brito?

Lo que nadie esperaba ocurrió durante la reciente celebración de cumpleaños de Marcelo Tinelli. El periodista Ángel de Brito, conocido por sus constantes críticas a Milett Figueroa desde su llegada al medio artístico argentino, sorprendió a sus seguidores al revelar en su pódcast que tuvo un cordial encuentro con la modelo peruana durante el evento. Según relató, Milett se acercó amablemente a saludarlo y tuvieron una breve pero amigable conversación.

Ángel de Brito explica por qué lanzó fuerte calificativo contra Milett Figueroa.

De Brito comentó que primero sostuvo una charla con Tinelli, en la que hablaron sobre varios temas personales y profesionales, incluyendo una posible nueva temporada de ‘Bailando’ para el mes de septiembre. Poco después, apareció Milett, quien, contra todo pronóstico, se mostró afectuosa. “Me vino a saludar, un abrazo, ‘¿Cómo andás, Angelito?’”, relató el periodista, añadiendo que Figueroa le contó que podría retomar una segunda participación en el programa donde ya había tenido su primera experiencia.

Finalmente, ante la pregunta sobre si había indagado a Tinelli respecto a los rumores de un posible nuevo hijo junto a Milett, Ángel fue contundente. “No se lo pregunté porque ya sé la respuesta”, dijo sin dar más detalles, dejando entrever que, al menos desde su perspectiva, el tema no necesita mayor aclaración.