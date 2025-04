Armonía 10 revela que viuda de Paul Flores exige pago de 280 mil soles por concierto en San Marcos

Viuda de Paul Flores pide más de 200 mil soles a Armonía 10, revela abogado | ATV

El próximo mes de julio, la orquesta Armonía 10 ofrecerá un concierto en el Estadio San Marcos en homenaje a Paul Flores, quien murió en marzo de este año tras un trágico incidente en el que delincuentes abrieron fuego contra el bus de la agrupación. Sin embargo, este evento ha generado un conflicto legal entre la familia del cantante y la orquesta debido al uso de la imagen del fallecido artista.

Según el abogado de Carolina Jaramillo, viuda de Paul Flores, Armonía 10 está “condicionando la conciliación” para que la familia le ceda de forma exclusiva y sin restricciones los derechos de imagen y nombre del cantante. “Eso no lo encontramos razones. Ellos tienen derecho a poder hacer uso de la imagen de Paul Flores y lo que está pidiendo Armonía 10 es quitarle ese derecho”, declaró el letrado en una entrevista con ’Magaly TV La Firme‘, mostrándose molesto por la situación.

En respuesta, Hugo Laurente, representante legal de Armonía 10, también ofreció su versión en el mismo programa de espectáculos. El abogado explicó que Carolina Jaramillo ha solicitado una suma considerable de dinero a la agrupación para el uso de la imagen de Paul Flores en el concierto en el Estadio San Marcos.

La familia de Paul Flores y Armonía 10 se enfrentan por el uso de su imagen.

“Ellos nos han pedido que le paguemos la suma de 280 mil soles por el uso de la imagen de Paul Flores, para la fiesta que se está organizando en el Estadio San Marcos”, detalló Laurente, destacando que la agrupación no es indiferente al dolor que atraviesa la familia del artista.

Según el abogado de Armonía 10, la orquesta está dispuesta a hacer el depósito correspondiente del Seguro de Vida Ley, liquidación laboral y una indemnización, siempre que Carolina Jaramillo demuestre legalmente que era la conviviente de Paul Flores, ya que nunca formalizaron su matrimonio. Además, se le ha ofrecido una pensión mensual de 5 mil soles para el hijo de la pareja hasta que alcance la mayoría de edad.

Armonía 10 rechazó pagar exorbitante cifra

El abogado de Armonía 10, en entrevista con el diario Perú 21, indicó que el pedido de 280 mil soles por el uso de la imagen de Paul Flores para el homenaje que se realizará en el Estadio San Marcos en julio es una cifra desproporcionada, que incluso afectaría la realización del concierto, el cual fue propuesto por la misma familia del fallecido cantante.

El abogado de Armonía 10 rechazó el pago de 280 mil soles por la imagen de Paul Flores.

El letrado explicó que el costo de producir un evento de estas características no excede los 150 mil soles. En cambio, el monto solicitado por el uso de la imagen de Paul Flores es de 280 mil soles, lo cual considera una solicitud desmesurada. “Presentar esa noche tres orquestas que significan la presencia en el escenario de más de 50 músicos, no va (a dar) más allá de 150 mil soles por 3 o 4 horas de fiesta. Esa cifra versus 280 mil soles que tenemos que pagar solo por usar la imagen de Paul. No resulta proporcional lo que pretenden cobrarnos”, dijo el abogado.

El representante legal de Armonía 10 enfatizó que, debido a la magnitud de la suma solicitada, la orquesta no está en condiciones de cumplir con esta exigencia, ya que es “fuera de nuestro alcance“. Ante esta situación, manifestó que la agrupación decidió no usar la imagen de Paul Flores en el evento, como una forma de evitar el pago de un monto que considera injustificado. “Le hemos hecho saber que no vamos a usar la imagen de Paul Flores y por tanto no vamos a dar ese monto porque está fuera de nuestro alcance y no es lo razonable tampoco”, agregó.

Armonía 10 espera llegar a un acuerdo armonioso con la familia de Paul Flores.

El abogado de Armonía 10 también subrayó que la orquesta no tiene la intención de generar ningún enfrentamiento legal con la familia de Paul Flores. “No tenemos la menor intención de tener disputa alguna con la familia de Paul, al contrario, estamos con la esperanza y convencidos de que vamos a volver a sentarnos y arribar a términos económicos armoniosos para ambas partes”, afirmó el letrado.