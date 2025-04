Gustavo Adrianzén confirmó que no renovarán contrato de Proyecto Olmos por vínculo con Odebrecht: “No nos casamos con la corrupción”

Premier confirmó la extinción por estar vinculada a Odebrecht.| Canal N

“Es categórico, no se va a renovar ese contrato de concesión del Proyecto Olmos”, aseguró el premier Gustavo Adrianzén al ser consultado sobre la continuidad del acuerdo adoptado con la concesionaria Trasvase Olmos S.A. (CTO), cuyo principal accionista es Novonor (nuevo nombre de la constructora Odebrecht). Ello, a seis meses de expirar la concesión y la solicitud de una prórroga por 10 años presentada por la empresa.

Adrianzén explicó que la decisión responde a la postura del Ejecutivo de no mantener vínculos con empresas relacionadas con casos de corrupción. “No se va a renovar ese contrato porque no hay condiciones, y porque el Estado peruano y el gobierno de la presidenta Dina Boluarte no nos casamos con la corrupción, ni con Odebrecht ni con ninguna de sus empresas fachada”, expresó en el marco de la inauguración del X Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres (SITDEF PERÚ 2025).

Sus declaraciones se dan a menos de seis meses de que expire la concesión del Proyecto Especial Olmos y la solicitud de la empresa al Gobierno Regional de Lambayeque a fin de prorrogar por 10 años más la concesión. La decisión del Gobierno de no renovar el contrato se alinea con un anuncio previo realizado en octubre de 2024 por el entonces ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, quien ya había adelantado que no se otorgaría una prórroga a la concesionaria.

Premier se refirió al proyecto Olmos. | Fotocomposición: Infobae Perú

¿Qué es el Proyecto Olmos?

El Proyecto Especial Olmos es una de las obras de infraestructura más relevantes para la región de Lambayeque. Su objetivo principal es el trasvase de agua desde la cuenca del río Huancabamba hacia los valles de Olmos, lo que permite irrigar miles de hectáreas de tierras agrícolas y abastecer de agua a diversas comunidades. Este megaproyecto ha sido clave para el desarrollo económico de la región, al fomentar la actividad agrícola y generar empleo. Sin embargo, ha estado en el centro de la polémica debido a los vínculos de la concesionaria con la empresa brasileña implicada en múltiples casos de corrupción en América Latina.