Israel Dreyfus revela que no quiere tener hijos: “No me da miedo la soledad, nací solo y me voy solo”. (Video: Agranda TV).

Con una postura directa y sin rodeos, Israel Dreyfus, excompetidor en ‘El Gran Chef Famosos’, ha generado gran controversia tras declarar abiertamente que no desea convertirse en padre.

Durante una sincera entrevista en el podcast del periodista Giancarlo ‘Flaco’ Granda, el exchico reality compartió su visión sobre la paternidad, los vínculos familiares y la libertad personal, dejando claro que su decisión no es impulsiva, sino el resultado de una reflexión profunda.

El exintegrante de ‘Esto es Guerra’ explicó que su rechazo a tener hijos no tiene nada que ver con miedo o falta de capacidad, sino con una forma muy distinta de concebir la vida. Para él, la felicidad no está necesariamente ligada a formar una familia tradicional ni a perpetuar la idea de que los hijos deben cuidar a sus padres en la vejez.

“No me da miedo la soledad porque nací solo y me voy a morir solo”, sentenció Dreyfus, dejando una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Israel Dreyfus y Giacomo Bocchio vivieron tenso momento en 'El Gran Chef Famosos'. (Latina)

Israel Dreyfus no quiere ser papá y lo tiene claro

Durante la conversación, Israel dejó en evidencia que su elección de vida está orientada hacia la tranquilidad personal y una relación de pareja basada en la libertad, no en imposiciones culturales.

“No quiero ser papá, está decidido. Yo considero que los hijos pueden ser una bendición para muchas personas, pero si tú quieres vivir tu vida feliz con tu pareja, el hijo es un factor muy importante”, señaló, subrayando que no todos los hogares se fortalecen con la llegada de un hijo y, en muchos casos, estos se convierten en el detonante de conflictos.

El también modelo reconoció que en su entorno ha visto cómo las dinámicas familiares se vuelven tensas con la crianza, y cómo la presión social lleva a muchas personas a tomar decisiones sin estar realmente convencidas.

Dreyfus señaló que sí podría adoptar

Dreyfus también abordó el tema desde una perspectiva más altruista. Aunque no se ve teniendo hijos biológicos, no descarta del todo la posibilidad de compartir su vida con alguien, pero de una forma distinta.

Israel Dreyfus no puede creer que podido superar el 'repechaje'. | Latina

“El día que quiera darle la oportunidad a alguien o cambiarle la vida, por último, adopto”, comentó, revelando que, si algún día siente el deseo de cuidar o acompañar a una persona, lo haría desde el amor y la decisión consciente, no desde la obligación genética o social.

Israel Dreyfus fue crítico con quienes ven a los hijos como “seguro de vejez”

Otro de los puntos más comentados de la entrevista fue su visión respecto a quienes buscan tener hijos para asegurarse cuidados en la etapa final de la vida.

“Hay mucha gente que tiene hijos con la mentalidad de, ¿quién me va a cuidar en mi vejez? Para eso trabaja toda tu vida, para que cuando seas viejo tengas cómo pagarte una enfermera”, expresó, cuestionando el sentido utilitario con el que algunas personas ven la paternidad.

Reacciones ante las declaraciones de Israel Dreyfus.

Con estas palabras, Israel puso sobre la mesa un debate que, aunque incómodo para muchos, está cada vez más presente en nuestra sociedad.

Las declaraciones del excompetidor televisivo no tardaron en dividir las opiniones en redes. Una gran parte del público celebró su sinceridad y valentía por hablar de un tema que sigue siendo tabú en muchos sectores. Comentarios como:

“Grande Israel Dreyfus, concuerdo contigo totalmente, los tiempos han cambiado”, “Nadie puede confiarse en los hijos, igual se van”, “A ver si la gente entiende que no todas tenemos el instinto maternal, feliz a mis 48 años y no me arrepiento” fueron algunos de los comentarios a favor de la postura de Dreyfus que se vieron en las plataformas digitales.

Reacciones ante las declaraciones de Israel Dreyfus.

Sin embargo, también hubo quienes lo tacharon de individualista e insensible. Algunos usuarios señalaron: “Escuchando a este señor se nota que es una persona egoísta”, “No se trata de quién te cuide o te mantenga, se trata de dejar huella, recuerdos en alguien más”, fueron los comentarios en contra.