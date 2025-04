Renato Rossini confiesa que ilusionó a Shirley Cherres: “Le dije que era el amor de mi vida” | Panamericana TV

Renato Rossini fue el invitado del domingo 20 de abril de ‘El Valor de la Verdad’ y sorprendió con revelaciones sobre su vida privada que muy pocos conocían. Entre todo lo que contó, habló de lo difícil que fue haber recibido un diagnóstico de Parkinson, además de su vida amorosa llena de mujeres con las que tuvo cortos amoríos y la cárcel, donde pasó cuando estaba en Estados Unidos.

Sin embargo, una de las partes que llamó mucho la atención fue la aparición de Shirley Cherres en la lista de preguntas. Exactamente, la pregunta 7 fue sobre la exporrista. ¿Engañaste a Shirley Cherres?, fue el cuestionamiento que le hizo Beto Ortiz al actor.

Al respecto, Rossini mencionó que sí; sin embargo, aprovechó el momento para explicar cómo es que realmente sucedieron las cosas. Remontó a hace casi 15 años, explicando que todo se dio cuando ambos se conocieron en ‘La Casa de Magaly’, un reality de convivencia de Magaly Medina.

Confesó que se le fue de las manos y habló muy coqueto con la ‘chalaca’ con piropos y mensajes en los que incluso le decía que era ‘el amor de su vida’. Pero eso no fue todo, sino que también el público se enganchó con este acercamiento y él continuó el juego.

El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)

“Fue en La Casa de Magaly y vi a la señorita Shirley Cherres y le comencé a meter un cuento de que era la mujer más linda y el amor de mi vida. Le mentí, pero el resultado fue beneficioso para ella. Yo le llené la cabeza de flores y rosas y entonces esto trasgredió las pantallas. La gente se enroló mucho con nuestra relación”, mencionó.

Ante ello, Beto Ortiz cuestionó: “¿La historia del romance imaginario continuaba?”, mientras que Rossini agregó: “sí, por supuesto”, confirmando que él tenía claro que no iba a pasar nada entre ellos. El problema llegó cuando Cherres confundió las cosas y le pidió quedarse en su casa, pero él se lo negó y le aclaró que no existiría un romance entre ellos.

“Entonces Shirley, en un momento, me dice: “Bebito, ¿me puedo quedar en tu casa?” Te mando un beso, Shirley, te quiero mucho, es una chica excelente. Entonces yo le dije: “Shirley, esto es un trabajo, tú no vas a dormir en mi casa, tú vas a dormir en un hotel y eso es el tema de la producción”, y así pasó”, relató sobre este episodio.

Descartó algún tipo de enamoramiento entre ambos y confirmó que él siempre tuvo en claro que todo ese coqueteo era por show del programa.

Renato Rossini confiesa que ilusionó a Shirley Cherres: “Le dije que era el amor de mi vida”

Renato Rossini confiesa que despilfarró su dinero con amigos

Renato Rossini reveló que durante su apogeo televisivo despilfarró su dinero debido al “síndrome de la fama súbita”. En esa época de éxito, se permitió disfrutar de sus ganancias de manera desenfrenada, invitando a amigos a cenas en restaurantes exclusivos y organizando viajes sin preocuparse por los gastos.

“Comencé a generar dinero y para mí era un placer invitar a mis amigos a buenos restaurantes y pagar todo”, afirmó Rossini, reconociendo que su actitud fue influenciada por el boom de su fama. Sin embargo, este comportamiento no estuvo exento de consecuencias, ya que, después de las fiestas y regalos generosos, veía su cuenta bancaria y se encontraba con que “me gasté toda la plata”, dijo con algo de ironía.

El Valor de la Verdad de Renato Rossini (Panamericana TV)

Con el tiempo, el actor se dio cuenta de que la fama y el dinero no siempre revelan la verdadera amistad. “Cuando vinieron los días difíciles, esos amigos no estaban ahí”, confesó el actor, haciendo hincapié en cómo algunos de los amigos con los que compartió experiencias se alejaron cuando las circunstancias cambiaron. Esta experiencia lo llevó a reflexionar sobre el valor real de la amistad y a comprender que la verdadera lealtad se muestra en los momentos complicados, no solo en los buenos tiempos.