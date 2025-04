Hugo García reacciona de manera violenta en video viral y aclara indicente: “Me faltaron el respeto”

Usuario acusa a Hugo García de reacción violenta | TikTok/@matiasiberico_

Hugo García, modelo peruano y exparticipante de ‘Esto es Guerra’, se ha visto envuelto en una controversia tras la viralización de un video en el que se le observa reaccionando de manera violenta en el Boulevard de Asia, en la provincia de Cañete. El clip, que fue publicado en la red social TikTok por el usuario @matiasiberico_, muestra al deportista alterado, presuntamente bajo los efectos del alcohol, al darse cuenta de que lo estaban grabando.

En las imágenes difundidas, Hugo García lanza al suelo el celular de quien lo filmaba y lo patea, causando la indignación de los espectadores y generando diversas reacciones en redes sociales. El usuario @matiasiberico_ no ofreció mayores detalles sobre el contexto de lo sucedido, simplemente comentó “Me reventó el fono”, refiriéndose al celular que fue lanzado al suelo por el exchico reality.

La publicación se viralizó rápidamente, desatando una avalancha de comentarios que criticaban a Hugo García por su reacción desproporcionada y agresiva. El incidente generó un intenso debate en redes sociales, especialmente en TikTok, donde su nombre se volvió tendencia. Los usuarios especulaban sobre lo ocurrido esa noche, tratando de comprender el contexto detrás de su comportamiento.

Hugo García reacciona violentamente en video viralizado, generando controversia y debate en redes sociales | Captura TikTok

Hugo García dio su versión

Ante la viralización del video y las críticas que recibió en redes sociales, Rica La Torre, influencer dedicado a temas de espectáculo, se comunicó con Hugo García para escuchar su versión de los hechos. En una entrevista a través de mensajes de Instagram, el modelo explicó que su reacción se debió a que había sido grabado sin su consentimiento en un momento privado y sin el respeto hacia su espacio personal.

Hugo García comenzó su discurso resaltando que es una persona que jamás se ha visto envuelta en escándalos. “Mira, yo me caracterizo, tal cual como dice el inicio de ese video, por evitar estar metido en problemas. Toda mi vida he trabajado de la mejor manera para destacarme por quien soy, por mi contenido y por ser una persona profesional”, explicó, dejando claro que siempre ha tratado de mantener su vida privada al margen de conflictos.

Seguidamente, aseguró que también “es un ser humano que tiene límites” y admitió el hecho violento, aunque explicó las razones detrás de su comportamiento: “Estaba con unos amigos y en un momento de la noche salí para comer (...) y un par de chicos se acercaron para preguntarme cosas como suele hacer la gente. Yo tengo 0 problemas con eso, pero si vienes más de una vez y me buscas molestar, creerte el vivo porque estás con amigos y faltarme el respeto, tampoco esperes que te sonría o te abrace”.

Hugo García se pronunció ante acusaciones de reacción agresiva. Crédito Ric La Torre

Hugo García enfatizó que su intención no fue “pelearse con nadie” el día del incidente, a pesar de la agresividad de su reacción. En su mensaje, hizo un mea culpa público, reconociendo el exceso de su actuar: “Ayer fue un exceso y mi reacción fue meterle un manazo al celular del chico que estaba grabando. Sé y acepto que no fue la mejor reacción, pero como te digo, al final del día yo también tengo límites. No es que de loco voy por la calle tirándole los celulares a la gente”.

Finalmente, el exparticipante de ‘Esto es Guerra’ reflexionó sobre lo que significa ser una persona pública. “A veces la gente piensa que por ser públicos tenemos que aguantar todo y hacernos los locos”, expresó el modelo, quien cerró su mensaje extendiendo una invitación al autor de las imágenes para conversar de manera privada. “No tengo ningún problema en conversar con este chico si quiere, mis redes son abiertas para cualquiera que me quiera escribir”, concluyó.

