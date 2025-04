Prohibición de dos personas en moto: Alcaldes a favor, mientras motociclistas convocan marcha para este 27 de abril

Este distrito de Lima se opone a la ordenanza para prohibir la circulación de dos personas en una moto lineal| Andina/Lino Chipana

El gobierno peruano decidió prohibir que dos personas circulen en motocicleta en Lima Metropolitana y Callao, como parte de las medidas adoptadas durante el estado de emergencia.

Esta norma, oficializada mediante el Decreto Supremo N° 046-2025-PCM, busca combatir la creciente ola de criminalidad en la capital, en especial los delitos cometidos por sicarios y extorsionadores que utilizan motos para escapar.

La prohibición entró en vigencia desde el lunes 14 de abril y durará, en un principio, hasta el sábado 17 de mayo, coincidiendo con el fin de la prórroga del estado de emergencia. Durante este período, la Policía Nacional del Perú (PNP), apoyada por las Fuerzas Armadas (FF.AA.), supervisará y controlará el cumplimiento de la medida, implementando acciones preventivas y administrativas.

Además, el decreto también restringe que los motociclistas usen cascos que obstruyan la visibilidad de su rostro. “Los conductores de dichos vehículos no deben usar elementos o accesorios adicionales al casco que impidan o limiten la visibilidad del rostro del conductor”, se lee en el documento oficial publicado en el diario El Peruano.

“Se aconseja que se adviertan indicios de la comisión de un delito, los involucrados serán conducidos a las comisarías policiales para realizar las investigaciones que correspondan conforme al marco normativo administrativo y penal correspondiente”, continúa el texto.

Alcaldes a favor de la medida

Una de las primeras autoridades locales en pronunciarse fue el alcalde de Surco, Carlos Bruce, quien consideró que esta medida ayudará en reducir el índice delictivo en la ciudad. “Las personas van a poder seguir manejando tus motos”, sostuvo a Canal N.

“La podrán usar en cualquier hora del día y de la noche, eso no está limitado. Lo que no podrán es llevar a pasajeros en la moto. ¿Es una limitación? Sí, lo es. Pero ellos tienen que reconocer que, durante actos delictivos en moto, el 90% de los casos hay dos personas haciendo esos hechos delictivos. Se debe de reconocer que están mal usando las motos”, agregó Bruce.

Carlos Bruce, alcalde de Surco. Foto: Andina

En tanto, el burgomaestre del Rímac, Néstor de la Rosa, cuestionó la demora para poner en vigencia esta medida. Según explicó, se pudieron evitar muchos asesinatos si el Ejecutivo hubiera actuado más rápido.

“A fines de setiembre de 2024, como alcalde del Rímac, lance la iniciativa de las motos lineales. Hace seis meses. Cuántas víctimas se habrían evitado. El caso Armonía 10 fue una moto con 2 personas. Las ultimas incidencias igual. Cuánto se hubiera evitado. Después se sumaron muchos colegas”, declaró a Exitosa Noticias.

Néstor de la Rosa, alcalde del Rímac. Foto: Andina.

Por su parte, el alcalde de La Molina, Diego Uceda, inició una campaña en las calles y avenidas de su distrito para informar a los motociclistas que circulan en parejas sobre la prohibición.

De esta manera, personal del Serenazgo y miembros de la PNP identificaron a los conductores de estas unidades de transporte que circulaban con acompañantes para indicarles que, según un Decreto Supremo publicado el 13 de abril, la restricción aplica para los vehículos menores de las categorías L1 y L3.

Uceda tiene que cumplir con las medidas de protección, sino será denunciado por desobediencia a la autoridad. Foto: Proinversión

Comunidad motera convoca una marcha

Ante la prohibición, que atenta contra los derechos de libre tránsito y propiedad privada, la Comunidad de Moteros del Perú anunció que se está convocando a una marcha para el próximo domingo 27 de abril si es que la medida no es revertida.

“Nosotros no somos delincuentes. Porque un grupo de delincuentes agarran unas motos, que es la minoría, no nos puede haber afectado a más de 3 millones y medio de motociclistas. No nos pueden meter a todos en un mismo saco. Somos conscientes que roban con motos, eso no lo podemos negar, pero que el Gobierno también sea consciente que no puede dar esta restricción tan drástica”, indicó Danny Mendoza, presidente de la organización, a Willax Televisión.

“En los últimos días, hemos tenido mesa de diálogos con el Congreso, Defensoría del Pueblo, donde habíamos cedido a esta restricción, siempre y cuando se pueda dar una excepción a los motociclistas de bien como somos nosotros, a través de un salvoconducto”, agregó.