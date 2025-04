Patricio Parodi hace me culpa luego de su polémico streaming en Kick: “Se me escapó de las manos”

Patricio Parodi hace me culpa luego de grabar polémico streaming. 'Amor y Fuego'.

Patricio Parodi, exintegrante de ‘Esto es Guerra’, ha reconocido su error tras protagonizar un polémico momento durante su primer streaming en la plataforma Kick. En la transmisión, Parodi mostró un comportamiento desinhibido, acompañado de su amigo y excompañero de programa, Piero Arenas, lo que generó una gran controversia entre sus seguidores y los internautas.

En un gesto que rápidamente se viralizó, Parodi protagonizó un beso apasionado y palmoteó a una joven, cuya identidad aún no ha sido revelada.

La escena, grabada mientras ambos amigos estaban en un ambiente relajado en casa de Parodi, fue animada por Arenas, quien, al ver el beso, exclamó: “¡Qué rico, causa!”. Este comentario, junto con la imagen del beso, provocó un aluvión de reacciones en redes sociales, muchos de los cuales consideraron que el comportamiento del exintegrante de ‘EEG’ fue inapropiado.

Patricio Parodi hace me culpa luego de su polémico streaming en Kick. Captura TV - 'Amor y Fuego'.

Patricio Parodi reconoce su exceso en vivo

En una entrevista para el programa ‘Amor y Fuego’, Patricio Parodi asumió su responsabilidad por lo sucedido, pidiendo disculpas y reconociendo los excesos cometidos durante la transmisión.

“Hay cosas que pasaron en el streaming que no debieron pasar… si lo dije en mi comunidad… ok, primera vez que hago esto, quizás se escapó de las manos por parte mía y de mis invitados, y debí poner el control ahí”, declaró.

La expareja de Luciana Fuster explicó que no fue consciente de la magnitud de los hechos en el momento, ya que no observó la transmisión en vivo. “No vi el en vivo, yo me enteré de eso cuando vi los clips al día siguiente, por eso no pude poner un freno o un pare o pronunciarme en el momento, pero lo hice después”, aseguró Parodi.

El mea culpa del popular ‘Pato’ llega después de una serie de comentarios negativos y críticos hacia su comportamiento, tanto de sus seguidores como de usuarios en redes sociales que vieron el streaming.

En la plataforma Kick, donde ha encontrado un nuevo espacio para interactuar con sus seguidores, Parodi ha acumulado más de 36,6 mil seguidores, lo que refleja su continua relevancia en el mundo digital.

Patricio Parodi besa apasionadamente a misteriosa joven, en vivo, y desata polémicas en las redes sociales. (Video: Ric La Torre).

Patricio mantiene las puertas abiertas a ‘Esto es Guerra’

En la misma entrevista, Patricio Parodi se refirió a la posibilidad de regresar a Esto es Guerra, un programa que lo catapultó a la fama. Aunque no descartó la idea de volver, dejó en claro que su enfoque principal está en hacer lo que realmente le apasiona.

“No descarto nada. No se dio ahora, pero siempre dejo las puertas abiertas. Si se vuelve a dar la oportunidad, en hora buena y si no, no hay problema. La cosa es hacer lo que me guste”, comentó.

Parodi agregó que no se ve como conductor de un programa, pero que le gusta la competencia y el deporte. “A mí me gusta la competencia y el deporte. No me veo conduciendo un programa como tal”, señaló el popular “Pato”, dejando en claro que su visión está más orientada hacia actividades que involucren su pasión por el deporte.

Patricio Parodi reveló cuánto pueden llegar a ganar los participantes de 'Esto es Guerra'. (Foto: Captura de TV)

¿Por qué Patricio Parodi no está en ‘EEG’?

Patricio Parodi sorprendió a sus seguidores al revelar las razones por las cuales no forma parte de la temporada 2025 de Esto es Guerra. Aunque inicialmente tenía la intención de regresar al popular reality de competencia, explicó que tras firmar su contrato, la producción le comunicó al día siguiente que no participaría en la nueva edición. Sin embargo, Parodi aclaró que esta decisión no tuvo que ver con problemas económicos o malentendidos financieros, sino con otros factores internos dentro del programa.

En una entrevista para el programa de YouTube Good Time, Mario Irivarren aprovechó la oportunidad para preguntarle directamente sobre su futuro en ‘Esto es Guerra’. Parodi explicó que había presentado algunas condiciones a la producción, las cuales fueron aceptadas, y luego procedió a firmar el contrato. Sin embargo, al día siguiente, la producción le informó que no seguiría adelante con su participación. “No se llegó a un acuerdo, se tiraron para atrás. No tiene que ver con lo económico”, aseguró.

El excompetidor confesó que lo que más extraña de Esto es Guerra es la competencia y la adrenalina de los retos, algo que le resulta difícil de reemplazar. A pesar de ello, dejó claro que su salida no estuvo relacionada con conflictos personales ni problemas con sus compañeros. Parodi minimizó las especulaciones al asegurar que sus condiciones no eran diferentes a las de otros integrantes del programa.

Así, la decisión de su salida sigue siendo un misterio para muchos, pero Parodi se mostró tranquilo y con la mente abierta a nuevas oportunidades.

Patricio Parodi revela detalles sobre su paso por ‘Esto es Guerra’ y su vida personal.