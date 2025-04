Rosario Sasieta da a conocer qué estrategia usó Christian Cueva para evitar que Pamela López cobre pensión de alimentos

Rosario Sasieta da a conocer que Christian Cueva usó estrategia para evitar que Pamela López cobre pensión de alimentos. | Amor y Fuego.

Una nueva controversia envuelve al futbolista Christian Cueva, luego de que su expareja y madre de sus tres hijos, Pamela López, lo denunciara por presuntamente ejecutar una maniobra legal que le impidió acceder a la pensión alimentaria correspondiente desde octubre de 2024. La denuncia fue respaldada por su abogada, Rosario Sasieta, quien reveló en el programa ‘Amor y Fuego’ detalles sobre esta estrategia que calificó de injusta y perjudicial para los menores.

Según la abogada, el futbolista habría realizado los depósitos de la pensión en el Banco de la Nación, pero lo hizo de manera improcedente, lo que derivó en que el juez declare nulo el procedimiento y los fondos quedaran congelados. Esto significa que, aunque el futbolista afirmó públicamente estar cumpliendo con sus obligaciones, en la práctica el dinero nunca llegó a ser entregado a Pamela López ni a sus hijos. “El juez lo que hace es declarar improcedente ese pago, por eso nunca nos iba a notificar. Queda congelado, que queda ahí, que Christian Cueva tenía que sacarlo”, explicó la abogada.

La letrada también enfatizó que la improcedencia del depósito fue determinada desde el 18 de octubre de 2024. Sin embargo, durante todo ese tiempo, Christian Cueva habría mantenido su versión en los medios, asegurando que sí estaba proporcionando la pensión correspondiente. “Esa es la indignación. Se te acabó el recreo (...) hace seis meses esta plata está congelada y no da ni un sol a sus hijos”, remarcó Sasieta, mostrando su profunda molestia ante lo que consideró una maniobra calculada.

Pamela López

Rosario Sasieta subrayó que el dinero depositado solo puede ser retirado por el propio Christian Cueva, lo cual deja a Pamela López sin posibilidad de acceder a los fondos. “Es su plata, él la puso, él saca”, señaló indignada. Según relató, al enterarse de lo ocurrido, López rompió en llanto al comprender que fue el propio padre de sus hijos quien habría diseñado esta estrategia para bloquear el acceso al dinero. En respuesta a esta situación, la trujillana ha iniciado una nueva demanda por violencia familiar en contra del futbolista, alegando que esta acción no solo la afecta a ella, sino también vulnera directamente el bienestar de sus hijos.

Pamela López volvió a tildar de ‘amante’ a Pamela Franco

Pamela López volvió a generar titulares tras una reciente conferencia de prensa, donde brindó impactantes declaraciones sobre la actitud de su exesposo, Christian Cueva, con respecto a sus hijos. Según narró, en una ocasión el futbolista debía pasar tiempo con sus pequeños, sin embargo, optó por dejarlos al cuidado de sus abuelos paternos para viajar a Arequipa junto a la cantante Pamela Franco, a quien volvió a señalar como su “amante”.

La trujillana relató que el episodio ocurrió después de su separación, cuando Cueva aún tenía acceso libre a sus hijos. No obstante, esa situación encendió sus alarmas como madre, ya que no fue informada del paradero de sus pequeños. “Yo como madre quería saber dónde y con quién estaban, pero no sucedió”, lamentó. Para ella, este acto marcó un punto de quiebre en la confianza hacia el padre de sus hijos.

Pamela Franco

Pamela sostuvo que fueron los propios menores quienes le contaron lo sucedido, asegurando que tras compartir un almuerzo, Cueva se despidió y partió a Arequipa. La confirmación de ese viaje llegó luego a través de redes sociales, donde vio publicaciones del futbolista en la ciudad sureña. “Eso despertó en mí mucho temor. Yo no sabía que se iba a ir a Arequipa”, indicó.

Finalmente, López compartió que su hija mayor ya comienza a notar el comportamiento de su padre, lo que ha generado un distanciamiento entre ambos. Mientras tanto, los hijos menores aún no comprenden del todo la situación, pero ella teme que pronto también se vean afectados. “Ella ya se da cuenta de lo que ocurre”, expresó, dejando entrever que la relación entre Cueva y sus hijos podría deteriorarse aún más si las actitudes del jugador no cambian.