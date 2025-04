Jefferson Farfán responde a denuncia de Darinka Ramírez por violencia psicológica: “Me defenderé con pruebas”

Jefferson Farfán se pronuncia sobre denuncia interpuesta por Darinka Ramírez, madre de su última hija.

Luego de que se hiciera pública una denuncia por presunta violencia psicológica presentada por Darinka Ramírez, madre de su hija menor, el exfutbolista Jefferson Farfán emitió un extenso comunicado a través de sus redes sociales para dar su versión de los hechos y rechazar categóricamente las acusaciones en su contra.

“He tomado conocimiento, a través de los medios de comunicación, de una denuncia por presunta violencia familiar realizada por la señora Darinka Ramírez en mi contra, la cual, si bien aún no me ha sido notificada, rechazo enfáticamente por falsa e infundada, por lo que no solo me defenderé con pruebas, sino que ejerceré plenamente todas las acciones que la ley me confiere”, señala el exfutbolista en el pronunciamiento.

Ante la difusión pública del caso, el exseleccionado nacional detalló diversos aspectos de su vínculo con Darinka Ramírez, asegurando que no mantuvieron una relación de pareja y que su conocimiento data recién del año 2022. “Es falsa su afirmación de habernos conocido el 2020, por lo que deberá probarlo”, añadió.

En su defensa, Jefferson Farfán insistió en que nunca convivió ni pernoctó en el domicilio de la denunciante, como esta señaló ante las autoridades. “También deberá acreditar en las instancias judiciales pertinentes esta afirmación”, apuntó.

Negó acusaciones de violencia psicológica

El exdeportista también aseguró que siempre mantuvo una actitud respetuosa hacia Darinka Ramírez, reconociéndola como madre de su hija y recalcando que cualquier diferencia que hayan tenido fue en calidad de padres. Sin embargo, dijo que desde enero de este año notó un cambio en el comportamiento de la denunciante, con reclamos que, según él, “aluden a aspectos íntimos” de su vida.

“Ni yo ni mi familia hemos ejercido violencia familiar de ningún tipo, mucho menos amenazas. Sí es cierto que tuvimos una diferencia de opinión como padres a la que se podría calificar como discusión, pero que no incluyó amenazas ni violencia de ningún tipo”, precisó.

Jefferson Farfán se habría demorado en reconocer legalmente a su hija con Darinka Ramírez. (Foto: Captura de IG)

Sobre el pedido de alejamiento y su rol como padre

Respecto a una supuesta solicitud de alejamiento, Jefferson Farfán aseguró que no tiene intenciones de acercarse a Ramírez, salvo en lo estrictamente necesario para cuidar y compartir tiempo con su hija. “Tengo todo el derecho de compartir tiempo, derecho al que no renunciaré bajo ningún aspecto o circunstancia”, afirmó.

Finalmente, pidió a los medios de comunicación manejar con responsabilidad la información sobre el caso, recordando que en el centro del conflicto está una menor de edad. “Ante una eventual disputa se encuentra el supremo interés de una menor: en este caso, mi hija”, concluyó.

Comunicado oficial de Jefferson Farfán sobre denuncia de Darinka Ramírez. Instagram/@jefferson_farfan_oficial

Darinka Ramírez solicitó medidas de protección

A raíz del altercado con Jefferson Farfán, Darinka Ramírez decidió presentar una solicitud formal en la comisaría para obtener medidas de protección tanto para ella como para su hija. Su principal objetivo fue evitar futuras confrontaciones que pudieran afectar el bienestar emocional de la menor, buscando con esta acción salvaguardar su tranquilidad y seguridad.

La solicitud fue respaldada por testimonios que describen el comportamiento agresivo del exfutbolista, además de la violencia psicológica que, según Darinka, sufrió durante el más reciente episodio de tensión. Estos elementos sirvieron como sustento para pedir la intervención de las autoridades y garantizar un entorno libre de violencia para ambas.