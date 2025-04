Convocatoria a un paro nacional se definirá hoy, viernes 11 de abril: “Estamos cansados de este gobierno”

Transportistas invitan a otros gremios a sumarse a las movilizaciones a nivel nacional. (Fuente: Latina)

La ola de extorsiones obligó a los transportistas a convocar a un nuevo paro en Lima y Callao y movilizarse hasta el Congreso para conversar con miembros de la representación nacional. Sin embargo, el silencio de las principales autoridades alimentó las posibilidades de que el reclamo ciudadano escale hasta un paro nacional.

Dirigentes del gremio de transportistas han convocado una asamblea para hoy viernes 11 de abril a las 6:00 p.m. con el fin de evaluar la convocatoria de una manifestación en todo el Perú. Se extendió la invitación a otros grupos de trabajadores como maestros y comerciantes. Al cierre de esta nota, representantes de los choferes y cobradores del transporte público sostenían reuniones en el Congreso de la República con el fin de llegar a acuerdos para poner fin a las extorsiones.

“Estamos cansados de este gobierno. Si no tienen liderazgo ni voluntad política que dé un paso al costado y busquemos un gobierno transitorio”, dijo un representante del gremio de transportistas para luego recordar que la asamblea de mañana será en el jirón Caylloma 842 en el Cercado de Lima a las 6:00 p.m.

Alerta anunciada

Anuncian paro nacional si no encuentran soluciones| Panamericana

Miguel Palomino y Julio Campos, dirigentes de los gremios, advirtieron que, si no obtienen respuestas concretas, convocarán a un paro nacional indefinido que involucrará a todos los sectores del transporte. Criticaron la presencia militar en estaciones principales, exigiendo en su lugar mayor control en zonas peligrosas. A pesar del paro, el premier Gustavo Adrianzén aseguró que el gobierno trabaja para enfrentar la delincuencia, aunque reconoció que las amenazas han aumentado. Señaló también que muchas víctimas no denuncian por miedo y pidió mayor colaboración ciudadana.

La protesta dejó a cientos de pasajeros varados y afectó a múltiples rutas de transporte urbano, tanto formales como informales. Los transportistas insistieron en que, de no cesar los atentados y amenazas contra sus compañeros, radicalizarán sus acciones. Su principal demanda es mayor seguridad en las calles y en las rutas de transporte, ya que consideran insuficientes las actuales medidas tomadas por el Ejecutivo.

¿Habrá paro hoy?

La Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra) confirmó que el paro de transporte público realizado el jueves 10 de abril en Lima y Callao no continuará hoy, viernes 11. Sin embargo, el gremio advirtió que podría convocar nuevas protestas si las autoridades no atienden sus demandas frente a las extorsiones y asesinatos que afectan al sector. Según Martín Valeriano, presidente de Anitra, la movilización buscaba exigir respuestas concretas ante la violencia que padecen los conductores y empresarios formales. Aunque por ahora se descarta otra paralización inmediata, no se descartan futuras acciones dependiendo de las respuestas gubernamentales.

Dirigente del paro de transportistas desliza la posibilidad que la medida de fuerza se extienda hasta mañana. Canal N

Durante el paro, los transportistas marcharon hacia el Congreso para presentar un pliego de reclamos, pidiendo coordinación entre el Ejecutivo, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial para frenar los ataques. Valeriano criticó la ineficiencia del gobierno y denunció que las víctimas temen denunciar debido a represalias. A pesar de las molestias causadas a los usuarios, el dirigente defendió la protesta como un acto legítimo para defender sus vidas. Aunque la circulación se normalizará este viernes, Anitra mantiene la posibilidad de nuevas medidas de fuerza si no obtienen soluciones concretas, advirtiendo que no pueden permanecer pasivos mientras continúan los asesinatos de sus compañeros.

Al cierre de esta nota, la presidenta Dina Boluarte cuestionó el paro del 10 de abril indicando que el principal afectado es el transportista que no pudo trabajar. Desde el Ejecutivo solo se conoce que el Consejo de Ministros dará una conferencia de prensa para informar sobre las medidas a tomar en los próximos días. Mientras tanto, los transportistas reunidos en el Congreso aseguraron que tuvieron una fructífera reunión con los miembros de la representación nacional.