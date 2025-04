¿Hoy 11 de abril también habrá paro de transportistas? Esta es la firme respuesta del gremio

Un grupo de ciudadanos pugna por subir a uno de los buses conocidos como 'El Chino', en la Panamericana Norte, en un día de paro de transportistas. (Andina)

La paralización del servicio de transporte público que afectó ayer jueves 10 de abril a Lima y Callao no se extenderá al viernes 11. Así lo confirmó la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (Anitra), que detalló que la medida de fuerza solo tendrá una duración de 24 horas. No obstante, el gremio advirtió que podría retomar la protesta en las próximas semanas si las autoridades no atienden sus demandas frente al incremento de extorsiones y asesinatos que afectan al sector.

Según explicó Martín Valeriano, presidente de Anitra, el objetivo de la movilización fue exigir respuestas efectivas ante la violencia que sufren los conductores y empresarios formales del transporte urbano. “No hemos sido escuchados desde septiembre del año pasado. Han asesinado a más de 16 compañeros y más del 50 % de las empresas que operan legalmente son víctimas de extorsión”, declaró a América Noticias.

El dirigente descartó que se haya programado una nueva paralización para este viernes, pero dejó abierta la posibilidad de nuevas medidas si las instituciones no dan respuestas concretas. “Evaluaremos con las bases. Si seguimos sin ser escuchados, volveremos a paralizar nuestras unidades”, aseguró.

Paro de transportistas del 10 de abril es acatado por la mayoría de empresas de buses.

Los transportistas además habían advertido que, si no recibían una respuesta adecuada del Estado, evaluarían la posibilidad de ampliar la medida a un paro nacional, involucrando a otros gremios y en varias regiones del país.

Transportistas marcharon al Congreso

Durante la jornada de protesta del jueves, los transportistas se concentraron en diversos puntos estratégicos de la ciudad, como Puente Nuevo, desde donde marchan hacia el Congreso de la República. En esa instancia, el gremio presentó un documento formal solicitando una audiencia con las autoridades parlamentarias, con el fin de exponer su pliego de reclamos.

Uno de los principales pedidos es que se implementen acciones coordinadas entre el Poder Ejecutivo, el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para detener los ataques sistemáticos que, según denunciaron, ponen en riesgo la vida de choferes, pasajeros y empresarios del rubro.

“Queremos que se garantice la seguridad en nuestras rutas. Nuestros usuarios están en peligro porque los delincuentes disparan a los vehículos en marcha. Eso no puede seguir ocurriendo”, expresó Valeriano durante su intervención en la manifestación.

Algunos vehículos de transporte no acatan el paro en las primeras horas de 10 de abril | Foto: Agencia Andina

El representante gremial criticó, además, el accionar del gobierno, al considerar que las medidas adoptadas hasta ahora no han frenado la violencia. “Nos reunimos con el ministro (del Interior) Julio Díaz, pero al día siguiente de esa conversación mataron a otro conductor. ¿De qué sirvió esa reunión?”, cuestionó. También se refirió al presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, al indicar que “parece vivir en otro mundo”, al no reconocer la gravedad de la situación.

Valeriano subrayó que muchas de las víctimas temen denunciar los hechos debido a represalias. “Cuando presentan una denuncia, los extorsionadores se enteran antes que la Policía. Por eso muchos han dejado de denunciar. Así, más empresas formales quedan desprotegidas”, explicó.

Sobre la respuesta del Ejecutivo, el primer ministro Adrianzén afirmó que paralizar la ciudad no es el camino para combatir el crimen. Ante ello, Valeriano respondió que la protesta es una medida legítima. “No podemos quedarnos sentados mientras matan a nuestros compañeros. Es nuestro derecho salir a exigir que se cumpla la ley”, declaró.

Cientos de pasajeros varados y afectados por el paro de transportistas que se lleva a cabo este 10 de abril | Foto: Agencia Andina

Nuevo paro por falta de cumplimiento de acuerdos de seguridad

El paro del 10 de abril se suma a otras acciones previas del gremio. En septiembre de 2024, Anitra también convocó una huelga, tras la cual el Gobierno se comprometió a implementar medidas de protección. No obstante, de acuerdo al gremio, los acuerdos alcanzados entonces no se han cumplido.

A pesar del impacto generado por la paralización, Valeriano ofreció disculpas a la ciudadanía por las molestias ocasionadas. “Sabemos que esto afecta a los usuarios, pero es una protesta por nuestras vidas. No lo hacemos por gusto, sino porque nos siguen matando”, afirmó.

Por ahora, la circulación de buses y unidades afiliadas a Anitra continuará con normalidad este viernes 11 de abril. No obstante, el gremio dejó en claro que está en permanente evaluación de nuevas acciones, dependiendo de la respuesta que reciban del Ejecutivo y del Parlamento.