Yiddá Eslava responde a ‘La Pánfila’ y cambia su show ante conflicto en Indecopi: “No me interesa el escándalo”

Yiddá Eslava responde a 'La Pánfila'| TikTok/@yiddaeslavap

El conflicto legal entre Yiddá Eslava y María Victoria Santana, conocida como ‘La Pánfila’, ha escalado hasta el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). La disputa comenzó cuando ambas figuras del entretenimiento, una comediante y la exparticipante de ‘Combate’, registraron el nombre ‘Mamá con huevos’ para sus respectivos espectáculos. Este conflicto ha generado confusión entre el público, ya que ambas han utilizado o pretenden utilizar dicho nombre, lo que desató una serie de enfrentamientos públicos.

Yiddá Eslava, a través de un video en sus redes sociales, explicó su versión de los hechos. “Decido hacer un show para el Día de la Madre, un show mucho más grande. He tenido un sueño que es llenar el teatro Canout junto a mi equipo con el que vengo trabajando ya los demás stand up comedy... Entonces, hicimos un montón de lluvia de ideas, todos aportamos. Estuvimos como dos o tres días dando nombres, hasta que existieron dos nombres que fusionados dieron ‘Mamá con huevos’. Vamos a ver si otra persona ya lo registró”, comentó en su video, aclarando cómo surgió el nombre y el proceso que siguieron para asegurarse de que estaba libre de derechos.

La actriz detalló que, tras verificar con Indecopi y confirmar que el nombre no estaba registrado, decidieron seguir adelante con su proyecto: “El nombre estaba libre. Entonces dijimos, ¡buenísimo! Ya seguimos avanzando”. Después de este proceso, comenzaron a promocionar el show, lanzaron el afiche y comenzaron a vender entradas a través de Teleticket. Sin embargo, el conflicto surgió cuando ‘La Pánfila’ comenzó a atacarla públicamente, acusándola de apropiarse de su nombre sin ningún tipo de comunicación previa.

Yiddá Eslava y ‘La Pánfila’ se enfrentan legalmente por el nombre ‘Mamá con huevos’ registrado.

Molesta con ‘La Pánfila’

Yiddá Eslava expresó su molestia ante este hecho: “Me llaman de un diario y me llaman los de Magaly TV a decirme que la señorita María Victoria me estaba denunciando e insultándome diciendo que era una chora... Se me llamó ratera. Se ha dicho que le enseño a robar a mis hijos, que soy más mujer que madre”.

Una de las partes que más le dolió a Eslava fue cuando ‘La Pánfila’ comenzó a atacar su rol como madre, algo que consideró totalmente injusto. “Lo que sí me molestó y me dolió muchísimo fue que se metiera con mis hijos, metiéndose con mi pareja, desmereciendo mi labor de madre y mucho más”, afirmó. Eslava aprovechó para hacer una reflexión sobre lo que significa ser una “mamá con huevos”, concepto que ella describe como un acto de valentía y sacrificio.

“Ser una mamá con huevos es ser una mamá corajuda que no se detiene ante nadie, aunque se muera de miedo. Esa es la que se levanta tempranísimo, aunque haya dormido poco. La que trabaja, la que emprende, la que cría, educa, la que se parte en mil para estar en todos lados”, señaló.

Yiddá Eslava se defiende tras ataques de ‘La Pánfila’ y habla sobre el impacto de los insultos a su maternidad.

La exchica reality también dejó claro que, de haber estado en el lugar de ‘La Pánfila’, ella habría optado por una vía más amigable para resolver el conflicto: “Si esto me hubiese sucedido a mí a la inversa, lo primero que hubiese hecho, y quizás muchos de ustedes también, es tratar de comunicarme con la persona y decirle, ‘oye, mira, está pasando esto, yo hace tiempo vengo usando este nombre’, y hubiésemos llegado a la conclusión que había sido una casualidad”. Sin embargo, Eslava señaló que ‘La Pánfila’ jamás intentó contactarla directamente y, en su lugar, decidió atacar públicamente: “Ella jamás se intentó comunicar conmigo por ningún medio. Ella de frente fue a la prensa”.

Yiddá Eslava cambió nombre de su show

En un giro sorprendente, Yiddá Eslava anunció que decidió cambiar el nombre de su show de ‘Mamá con huevos’ a ‘Mamá que se respeta’, explicando que prefería perder el nombre original a sacrificar su tranquilidad y la paz con su público.

“Prefiero quedarme sin huevos y abrirle paso al respeto. El talento no está en el nombre, sino en el show. No me interesa el escándalo ni entrar en peleas. Prefiero enfocarme en lo que amo: hacer reír, sanar y compartir desde el escenario. Los leo y aunque muchas personas me dijeron que no lo haga, mi tranquilidad no vale un nombre. Gracias por el cariño. Nos vemos en el show Mamá que se respeta, diferente nombre, pero la misma esencia. Pd. Ya busqué este nombre en Google e Indecopi y no hay ningún show que se llame así”, expresó.

Yiddá Eslava cambia el nombre de su show tras conflicto legal con 'La Pánfila' sobre marca.