Elías Montalvo y Peter Fajardo estuvieron juntos antes de la emisión de ‘El Valor de la Verdad’

Elías Montalvo se convirtió en el quinto invitado de ‘El Valor de la Verdad’ y sorprendió con sus revelaciones sobre su vida personal y también su paso por ‘Esto es Guerra’. El exparticipante del reality de competencia se convirtió en protagonista de noticias luego de su lamentable accidente en vivo, cuando cayó de una altura de más de 10 metros, durante un juego de altura de ‘EEG’.

Sin embargo, se vociferaba que mantenía un romance en secreto con el productor del programa, Peter Fajardo, pero ninguno se animó a confesarlo abiertamente hasta el domingo 6 de abril, que el propio Elías afirmó que tuvo un amorío con la figura de América TV.

Pero, lo que ha llamado la atención es que, pese a que su relación se dio hace varios años, ellos aún mantendrían cercanía que quedó evidenciada a través de las redes sociales. De acuerdo al tiktoker Jose Pastord, antes de la emisión de ‘El Valor de la Verdad’, Peter y Elías habrían estado juntos en una conocida cevichería.

En principio, el productor compartió una historia de Instagram de la preparación de su platillo, etiquetando al restaurante. Más adelante, el propio local subió una publicación dedicada a Montalvo, en donde le daban la bienvenida con un platillo especial. Con esto, se encendieron las alarmas de que entre ambos aún existiría cercanía.

Pero eso no fue todo, durante la emisión de ‘El Valor de la Verdad’, Beto Ortiz estuvo junto a Elías Montalvo reaccionando a sus respuestas. En la transmisión a través de sus redes sociales, el cantante contó que sí tuvo un encuentro con Fajardo el mismo día que grabaron el programa. “Nos vimos el día que grabamos”, reveló.

Tras ello, explicó que le guarda gran respeto a su expareja, pero no mantienen una relación cercana. “Normal yo a Peter lo respeto, lo saludo, siempre cordialmente hablamos, más allá no somos amigos, no hablamos todos los días. Lo veo en la calle, lo saludo y todo bien”, señaló al respecto.

De esta manera, Elías Montalvo evidenció que, pese a terminar su romance con Peter Fajardo, aún mantendría una relación cordial con él.

Elías confirmó relación con Peter

Elías Montalvo sorprendió a los televidentes al revelar detalles de su relación con el productor de Esto es Guerra, Peter Fajardo, durante su participación en El Valor de la Verdad. Elías confesó que, aunque ya no están juntos, aún guarda sentimientos de aprecio por Fajardo, con quien tuvo una relación que, según él, fue más discreta de lo que muchos imaginaban. Montalvo admitió que todavía extraña a Fajardo, pero aclaró que esos sentimientos están más enfocados en la persona que fue en el pasado, no en la actualidad.

“Lo extraño, sí. A la persona que fue, no a la que es ahora”, señaló Montalvo, dejando claro que, aunque la relación terminó, no guarda rencor. De hecho, expresó que su familia estuvo al tanto de su relación con el productor. “Mi mamá lo conoció, nunca fue una relación oculta, al contrario, siempre fue una relación tranquila y, la verdad, en su momento, fue algo bonito”, confesó.

Montalvo relató cómo conoció a Peter Fajardo, mencionando que fue a través de un comercial. El productor le expresó su admiración por su físico y le mostró interés en su talento, lo que los llevó a acercarse más. “Nos conocimos por un comercial, Peter comentó a un amigo que le parecía guapo y que me llamaba la atención. Ahí comenzó todo”, explicó.

Además, Elías mencionó que algunos de sus compañeros de Esto es Guerra, como Mario Irivarren y Said Palao, se mostraron distantes con él después de que se supiera sobre su relación. “Hubo momentos de roces, especialmente con ellos, aunque nunca fue algo directo, pero se notaba que había una especie de distanciamiento”, comentó.

A pesar de los desacuerdos con algunos compañeros, Elías enfatizó que las experiencias en el programa le dejaron valiosas lecciones para su vida profesional y personal, sin arrepentirse de las decisiones que tomó en su camino.