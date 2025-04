Elías Montalvo revela tensiones con Mario Irivarren y otros compañeros del reality: “Se olvidan de dónde vienen”. Infobae Perú / Captura Panamericana Televisión

Fuerte y claro. Este 6 de abril, el modelo Elías Montalvo estuvo presente en el programa “El Valor de la Verdad” donde abordó diversos aspectos de su experiencia dentro del mundo de los realities y su vida privado.

Entre las revelaciones más impactantes, el modelo confesó cómo fue su relación laboral con el chico reality Mario Irivarren y otros participantes, destacando la “indiferencia” que sentía por parte de varios de ellos.

Al ser preguntado por Beto Ortiz sobre si la actitud de Irivarren le afectaba, Elías respondió que no solo él, sino otros miembros del grupo, mostraban una actitud distante. “No solo él. Había un grupo que no se dejaba conocer, no se dejaba querer”, afirmó.

El modelo mencionó a varios de los participantes con los que no tuvo una buena relación, entre ellos Saíd Palao, Karen Dejo y Melissa Loza. Beto, buscando profundizar en la dinámica, cuestionó a Elías sobre las posibles diferencias generacionales, señalando que Melissa Loza podría ser incluso su madre.

“No solo él, fueron varios participantes. Yo siempre he sido muy jovial (...) pero había un grupo que no se dejaba conocer, entre ellos estaba Mario, Said Palao, Karen Dejo, Melissa Lossa (...) Yo creo que quizá podría ser celos, ¿no? Obviamente, sabían que yo estaba saliendo con el productor” reveló al inicio.

“Estaba saliendo con Peter Fajardo, el aún productor de Esto Es Guerra” confesó Montalvo ante la sorpresa de todos los televidentes: “Ni siquiera era evidente (...) Yo conocía a Peter por un comercial y le dijo a uno de sus amigos que le parecía guapo, que vio mi talento”, señaló entre bromas.

Ante esta pregunta, el modelo expresó que podría ser cierto, pero agregó que podría haber sido celos, lo que generó esas tensiones dentro del grupo y hasta de donde vivía. “Yo creo que quizás podrían ser celos”, señaló.

Cuando Ortiz le preguntó específicamente sobre los posibles “privilegios” que él podría tener por su relación con el productor del programa, podría haber generado algunos roces con sus compañeros, aunque aclaró que “no sabía” si eso era la causa de los problemas. “Obviamente, sabían, pero yo no sabía”, añadió el modelo.

En un momento de la conversación, Elías hizo una reflexión sobre las actitudes de sus compañeros, sugiriendo que muchos de ellos se olvidaban de sus orígenes y su proceso para llegar al éxito. “Creo que sí, por eso tenían su grupo. Pero ellos, ¿de dónde son? ¿De dónde vienen ellos?”, dijo Elías, añadiendo Beto que algunas personas olvidaban de dónde venían. “Se olvida muchas veces la vaca cuando fue ternera”, comentó.

¿Quién es Elías Montalvo?

Elías Montalvo, un joven de 28 años proveniente de Comas, dio inicio a su carrera en redes sociales en marzo de 2020 con un sencillo video en TikTok, donde bailaba de manera espontánea y divertida. En la publicación, escribió: “No soy bueno bailando, pero bueeee…”, sin saber que ese instante lo catapultaría a obtener más de 800 mil seguidores en la plataforma.

Antes de este éxito viral, Montalvo había comenzado su presencia en Instagram en julio de 2019, donde logró atraer a cerca de 174 mil seguidores gracias a su estilo auténtico y contenido cercano a sus seguidores. Su popularidad en redes lo llevó a ser anfitrión en el exitoso programa “El reventonazo de la Chola”. Además, Elías lanzó su propia marca de ropa, By Elias Montalvo, consolidando aún más su faceta empresarial.

Sin embargo, su gran oportunidad llegó cuando participó en el reality show “Esto es Guerra” (EEG), en el segmento “TikTokers: los rivales”. En esta competencia, Elías, junto a Rosángela Espinoza, se alzó con el triunfo, lo que no solo le permitió ganar notoriedad, sino también fortalecer una estrecha amistad con la modelo.

“No soy un bailarín profesional, entré a Guerra de TikTok con los pasos básicos, pero aprendí a desarrollarme en el baile. Con el premio pude invertir en mi marca de ropa y lanzar una nueva colección. Creo que es un camino largo y voy a seguir preparándome para seguir dando que hablar”, sostuvo el modelo.

Elías Montalvo en ‘El Valor de la Verdad: las respuestas sobre Peter Fajardo y ‘EEG’ que lo llevaron a ganar S/15 mil. (Panamericana)