Elías Montalvo asegura que Andrea San Martín se llegó a enamorar de él, pero él no de ella: “Por eso no avanzó”

Elías Montalvo revela que Andrea San Martín se enamoró de él. El Valor de la Verdad / Panamericana TV

Elías Montalvo sorprendió al contar detalles inéditos sobre su vínculo con Andrea San Martín durante su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’. El influencer confesó que, aunque mantuvo una relación cercana con la exintegrante de ‘Esto es Guerra’, nunca se enamoró de ella. Por el contrario, reveló que fue la influencer quien desarrolló sentimientos más profundos, lo que finalmente impidió que su historia juntos avanzara.

“Por eso no avanzó a más este capítulo”, fue la frase con la que Elías Montalvo explicó por qué su vínculo con Andrea San Martín no se convirtió en una relación formal. Según narró, ambos mantenían una relación de “amigos cariñosos”, sin compromisos ni una conexión amorosa real de su parte.

Elías Montalvo asegura que Andrea San Martín se enamoró de él.

¿Cómo se conocieron?

El influencer detalló que conoció a Andrea en una discoteca, donde quedó impactado por su apariencia. “A primera vista me gustó, la veía muy guapa, muy sexy”, comentó durante su confesión en el sillón rojo. Incluso, bromeó al decir que el alcohol influía en su atracción hacia las mujeres. Desde entonces comenzaron a frecuentarse, salir constantemente y compartir momentos de mucha cercanía.

Entre copas y salidas, el vínculo se fue fortaleciendo, pero sin llegar a ser una pareja oficial. “Teníamos una relación tipo ‘amigos con derecho’”, relató Montalvo. A pesar de la química evidente entre ambos, aseguró que no se enamoró de Andrea, y esa falta de reciprocidad fue decisiva para que la relación no prosperara.

Una de las revelaciones más llamativas fue que Andrea San Martín conocía la orientación sexual de Elías desde el inicio. “Ella lo sabía desde un comienzo”, aseguró el influencer, dejando claro que nunca hubo engaños ni falsas expectativas por su parte. A pesar de ello, la exchica reality continuó saliendo con él y, según cuenta Montalvo, le restó importancia al asunto al decirle que “eso era lo de menos”.

“Siempre fue muy clara conmigo”, afirmó Elías, reconociendo que a pesar de que Andrea sabía que él no podía corresponderle de la misma forma, optó por mantener la cercanía. “Yo no sentía lo mismo, y por eso no avanzó”, reiteró durante el programa.

Andrea San Martín es captada besando a Elías Montalvo.

El ampay entre Elías Montalvo y Andrea San Martín

Cabe recordar que en 2023, ambos fueron protagonistas de un ampay que causó revuelo en el mundo del espectáculo. Las cámaras del programa ‘Magaly TV la firme’ captaron a Andrea San Martín y Elías Montalvo disfrutando de una animada noche de fiesta en una discoteca limeña. En el video, se les veía bailando, tomando bebidas y compartiendo apasionados besos sin reparos frente al público.

Estas imágenes alimentaron los rumores de un posible romance, aunque ninguno de los dos confirmó una relación formal en ese momento. Tras las declaraciones de Elías, se sabe que entre ellos no nació una relación sentimental.

Andrea San Martín es captada besando a Elías Montalvo en fiesta. | Amor y Fuego.

Elías Montalvo confiesa que tuvo una relación con Peter Fajardo

En su participación en El Valor de la Verdad, Elías Montalvo sorprendió al confesar que mantuvo una relación con Peter Fajardo, productor del reality Esto es Guerra. Durante la entrevista con Beto Ortiz, el modelo peruano habló abiertamente sobre el vínculo sentimental que tuvo con el reconocido productor, revelando que su madre incluso llegó a conocerlo y compartir momentos con él.

La conversación comenzó con una pregunta directa: “¿Extrañas a Peter Fajardo?”, a lo que Elías respondió sin titubear. Aunque el polígrafo lo rescató de responder si se había enamorado de él, Montalvo sí admitió que aún piensa en Peter. “Él ha sido una buena persona, más allá que lo extrañe, extraño la persona que fue y que era, no la persona que sentí, que no me respaldó en el momento que debía”, expresó.

El modelo también mencionó que su madre estaba al tanto de la relación: “Mi madre llegó a compartir tiempo con él, y siempre fue una persona amable”.

Mamá de Elías Montalvo afirma que conocía romance de Peter Fajardo con su hijo y tuvo tiernas palabras hacia él. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV

Durante su participación, Elías recordó cómo conoció a Fajardo. “Yo conocía a Peter por un comercial. Él le dijo a uno de sus amigos que le parecía guapo, que vio mi talento”, relató entre risas.

Por otro lado, reveló tensiones con algunos compañeros de Esto es Guerra. Señaló que Mario Irivarren lo ignoraba, y mencionó actitudes similares por parte de Said Palao, Karen Dejo y Melissa Loza. “Yo creo que tal vez era celos, sabían que estaba saliendo con el productor”, afirmó.

Finalmente, Montalvo también contó un fuerte enfrentamiento con Mario Hart, quien, según dijo, le habló de manera despectiva tras perder una prueba.

Elías Montalvo confiesa su romance con Peter Fajardo. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV