Magaly Medina respalda a Pamela Franco por carta notarial a López y pide demanda a ¿Janet Barboza?: “A la chismosa”

Magaly Medina defiende a Pamela Franco y critica a Pamela López. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

En la reciente edición de Magaly TV La Firme del 2 de abril, la conductora Magaly Medina se mostró firme en su apoyo hacia Pamela Franco, quien ha enviado una carta notarial de Pamela López luego de las acusaciones que hizo en El Valor de la Verdad.

Magaly no solo defendió a Franco, sino que también expresó su opinión sobre la actitud de López, sugiriendo que debería haber tenido más cuidado al emitir comentarios sin pruebas, y agregó que Pamela Franco debería mandar una carta notarial no solo a López, sino también a Janet Barboza por sus declaraciones.

La conductora leyó fragmentos de la carta notarial enviada por la cantante de cumbia, en la que López negó haber afirmado que Franco había tenido un aborto y que lo había hecho público. Sin embargo, Magaly cuestionó la actitud de López, señalando que, si no iba a dar por ciertos los rumores que había escuchado, ¿para qué los mencionaba en primer lugar? “¿Para qué lo cuentas? ¿Para qué te vas y lo cuentas?”, se preguntó la conductora, aludiendo a la irresponsabilidad de López al ventilar un tema tan delicado sin pruebas.

La conductora también criticó a López por haberse defendido y la acusara de “amante” de Christian Cueva, un término que la propia Pamela Franco había reconocido públicamente en el pasado. Magaly resaltó que el problema no era que López la haya llamado amante, sino que el tema central de la carta notarial y la controversia era la acusación de aborto, un asunto mucho más grave y delicado.

“Lo que hizo Pamela López fue una ligereza. No se puede hablar de temas tan delicados sin pruebas. Tú no puedes hablar de algo tan privado como un aborto, especialmente si no tienes ninguna evidencia. Es una invasión a la intimidad”, mencionó Magaly.

En este contexto, la conductora también comparó la situación con lo ocurrido cuando Melissa Klug se refirió a los rumores sobre Pamela López y las acusaciones de relaciones con futbolistas, asegurando que, sin pruebas, no se pueden hacer comentarios que pongan en duda la honra de una persona.

La presentadora también hizo un llamado a la responsabilidad en los medios de comunicación, pidiendo que no se permita que se difunda información no verificada, especialmente cuando se trata de temas tan sensibles. “Imagínense todo lo que cuentan sobre mí, pero hay cosas que no se pueden tolerar. Hay cosas que uno tiene que hacerse respetar y demandar”, expresó Magaly, haciendo énfasis en que la difamación y el chisme sin fundamento deben ser castigados.

Recomendó que envíen a Janet Barboza

En cuanto a la demanda que Pamela Franco debería interponer, Magaly aseguró que no solo debería enviar una carta notarial a Pamela López, sino también a Janet Barboza, quien también había comentado sobre el tema sin pruebas suficientes. La conductora criticó duramente a Barboza por su “boconeo” y la forma en que se involucró en el escándalo sin contar con la información necesaria para hacerlo.

“Bien merecida se tiene su carta y bien merecida se tendrá su demanda. No solo ella, sino la bocona y la chismosa de la esquina que se le dio por embarrar”, comentó Magaly, subrayando que la irresponsabilidad de algunos medios y figuras públicas al emitir opiniones sin pruebas solo genera caos y daña la reputación de las personas involucradas.

