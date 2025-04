Magaly Medina cuenta por qué no viajó con su esposo el día de su cumpleaños

Magaly Medina responde a los rumores de una crisis matrimonial con Alfredo Zambrano. (Foto: Captura de IG)

Magaly Medina, conocida por su franqueza y carácter directo, ha vuelto a ser noticia tras responder sin rodeos a las recientes especulaciones que han surgido en torno a su matrimonio con Alfredo Zambrano. Los rumores de una posible crisis se desataron luego de que el programa ‘Amor y Fuego’ difundiera imágenes del notario disfrutando de una noche de karaoke en Miraflores, mientras la conductora se encontraba de viaje por la selva celebrando su cumpleaños.

Lejos de quedarse callada, la popular ‘Urraca’ utilizó su cuenta oficial de Instagram para interactuar con sus seguidores y aclarar, una por una, las dudas respecto a su relación. Durante una dinámica de preguntas y respuestas, un usuario le consultó si sería capaz de hacer público un ampay en caso de que su esposo le fuera infiel. Fiel a su estilo, Magaly respondió sin titubear: “¡Por supuesto! ¿Es que alguien lo duda?”.

Esta afirmación no solo acalló rumores, sino que también reafirmó su compromiso con la transparencia, incluso cuando se trata de su propia vida privada. “Si algún día nos separamos, ustedes serán los primeros en saberlo”, agregó la conductora, acompañando su declaración con una fotografía donde aparece abrazada a Alfredo Zambrano, demostrando que no hay crisis alguna entre ellos.

Uno de los puntos más comentados fue la ausencia del notario en el viaje cumpleañero de Magaly Medina a la selva. En redes sociales, varios internautas interpretaron esto como una señal de distanciamiento en la pareja. Sin embargo, la conductora de ‘Magaly TV La Firme’ fue clara al respecto. “Simple, ¡porque no estaba invitado!”, escribió, desmintiendo cualquier insinuación de problemas matrimoniales.

Asimismo, para cerrar con broche de oro las especulaciones, la periodista publicó una nueva imagen en sus redes sociales que confirmaba la presencia de su esposo en su cumpleaños. “¿Quién dice semejante mentira? ¡Almuercito cumpleañero!”, fue la leyenda que acompañó la foto, donde ambos aparecen disfrutando de una celebración íntima y familiar.

Cabe recordar que esta no es la primera vez que la vida personal de Magaly Medina genera titulares. No obstante, ella ha sabido manejar la exposición mediática con carácter y sinceridad, y esta vez no fue la excepción. Con respuestas directas, fotografías que muestran unidad y su habitual ironía, la ‘Urraca’ ha dejado en claro que su matrimonio con Alfredo Zambrano está más firme que nunca.

Magaly Medina explota contra Marisol y Pamela López

Magaly Medina no se guardó nada y arremetió con fuerza contra Pamela López y Marisol, luego de que se anunciara su sorpresivo reencuentro en el programa ‘Esta Noche’, conducido por Ernesto Pimentel, en su personaje de ‘La Chola Chabuca’. La popular ‘Urraca’ se mostró indignada por la participación de ambas mujeres en el mismo set, recordando la polémica que protagonizaron por su vínculo con Christian Cueva, y calificó esta reunión televisiva como un “show barato”.

Durante la última edición de ‘Magaly TV La Firme’, Medina lanzó duras críticas al ver el adelanto del mencionado programa, en donde incluso se ve a Marisol llorar. Para Magaly, esto no fue más que una actuación forzada: “Me parece un show barato, las lágrimas, todo ese resto... Después de las conversaciones que hemos visto, que fueron filtradas por la misma Marisol. ¿Cómo se va a sentar ahora con la esposa de su examigo? Eso no tiene sentido. Si tienes un mínimo de amor propio, le dices al productor: ‘Disculpa, yo paso’”.

Finalmente, la periodista no dudó en calificar a ambas mujeres de “hipócritas” y “caras duras”, señalando que ahora ya forman parte de la farándula con todas sus letras. “Otros pagan para sentarse en programas, y más aún si te toca tragarte tu orgullo, eso cuesta mucho más. Las dos ya son parte del espectáculo, cara dura las dos, hipocritonas las dos”, concluyó Magaly, dejando en claro su desaprobación ante lo que considera un acto de conveniencia mediática más que una verdadera reconciliación.