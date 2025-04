Beca Generación del Bicentenario 2025: conoce aquí la lista de las universidades internacionales elegibles

Pronabec implementó un sistema de evaluación que otorga más oportunidades a los postulantes que sean admitidos en universidades que ocupan posiciones destacadas en los rankings internacionales - Créditos: Andina.

El Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) anunció que el próximo lunes 14 de abril comenzará el proceso de postulación para la Beca Generación del Bicentenario 2025, una iniciativa que busca financiar estudios de posgrado en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo.

Esta convocatoria está dirigida a profesionales peruanos que deseen cursar maestrías o doctorados en instituciones de educación superior (IES) que figuren entre las mejores 400 del mundo, de acuerdo con rankings internacionales reconocidos.

De acuerdo con los detalles proporcionados por Pronabec, las universidades elegibles para esta beca deben estar clasificadas en al menos una de las siguientes listas de prestigio global: QS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities (ARWU) y Times Higher Education World University Ranking (THE).

Estas clasificaciones son consideradas referentes en la evaluación de la calidad académica y de investigación de las universidades a nivel internacional.

Universidades destacadas en la convocatoria

La lista de casas de estudios elegibles incluye universidades distribuidas en diferentes niveles de excelencia, según su posición en los rankings mencionados. Entre las más destacadas, ubicadas en el top 25, se encuentran la University of Sydney (Australia), la University of Toronto (Canadá), la Peking University (China), la Harvard University (Estados Unidos), la University of Tokyo (Japón) y el Imperial College London (Reino Unido).

En el top 50, figuran instituciones como la Sorbonne University (Francia), la Seoul National University (Corea del Sur), la University of Bristol (Reino Unido), la University of Copenhagen (Dinamarca) y el Georgia Institute of Technology (Estados Unidos).

El top 75 incluye universidades como la Universidad de Buenos Aires (Argentina), la University of Malaya (Malasia), la University of Amsterdam (Países Bajos), la Stockholm University (Suecia), la University of Zurich (Suiza) y la Ghent University (Bélgica).

En el top 100, destacan la University of Goettingen (Alemania), la Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile), la Universidad de Sao Paulo (Brasil), la Purdue University (Estados Unidos), la University of Birmingham (Reino Unido) y la Universidad Nacional Autónoma de México (México).

Finalmente, en el top 200, se encuentran instituciones como la University of Vienna (Austria), la Universidad Autónoma de Barcelona (España), la Georgetown University (Estados Unidos), la Universidad de Chile (Chile), la University of Milan (Italia) y la National Tsing Hua University (Taiwán).

Puntos adicionales según el ranking de la universidad

Pronabec ha establecido un sistema de puntuación que otorga mayores oportunidades a los postulantes admitidos en universidades mejor posicionadas en los rankings internacionales. Según las bases del concurso, los puntos se distribuyen de la siguiente manera:

Universidades en el top 25 : 10 puntos.

Universidades en el top 50 : 8 puntos.

Universidades en el top 75 : 6 puntos.

Universidades en el top 100 : 4 puntos.

Universidades en el top 200: 2 puntos.

Este sistema busca incentivar a los postulantes a aspirar a instituciones de mayor prestigio, lo que podría aumentar sus posibilidades de ser seleccionados como beneficiarios de la beca.

Requisitos

La convocatoria está destinada a peruanos con destacada trayectoria académica. Para postular, es necesario cumplir con algunos requisitos, tales como:

Tener el grado de bachiller para postular a maestrías y, para doctorados, contar con título profesional o grado de maestría.

Haber sido aceptado en una universidad elegible.

Estar en el tercio superior o equivalente en los estudios previos.

Demostrar insuficiencia de recursos económicos, con un ingreso bruto mensual per cápita familiar igual o inferior a S/7.910.

Contar con al menos un año de experiencia laboral después de obtener el grado o título técnico.

Goza de buen estado de salud física y mental para completar los estudios.

El proceso de postulación será completamente virtual y gratuito, a través de la página web oficial de Pronabec. Además, los interesados pueden acceder a la lista completa de universidades elegibles y sus datos de contacto mediante este enlace proporcionado por la institución.