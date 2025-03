Tula Rodríguez responde a rumores de romance con Pilar Arana: “La que es feliz, no jo**”

Tula Rodríguez siempre ha estado expuesta a las críticas por su peculiar forma de ser, sin embargo, recientemente ha sido vinculada a su amiga Pilar Arana, con quien inició el proyecto digital ‘Pitukoneras’, un programa de YouTube en el que ambas hablan de situaciones cotidianas que las hacen diferentes y divertidos clips.

La complicidad y la amistad entre ambas ha traspasado la pantalla, por lo que comenzaron a crearse los rumores de un posible ‘romance amoroso’ entre la integrante de ‘El Gran Chef Famosos’ y Arana. Ambas han confesado que se conocieron a través de sus hijas, quienes son compañeras de colegio, desde allí ellas han tenido una química que ha calado en sus seguidores.

Tula Rodríguez aclara rumores de romance con Pilar Arana: “La que es feliz no jo**”. (TikTok)

Pero, además de recibir elogios por su gran comicidad y todo lo que muestran en redes sociales, no han sido ajenas a las críticas y los comentarios que hasta podrían resultar incómodos. Por eso, ambas decidieron responder, a su manera, a través de un video en su cuenta de TikTok. Allí, con su particular humor, Tula y Pilar dejaron atrás estas críticas y se ‘burlaron’ de los comentarios.

“Como cuando nos dicen, ¿son pareja?, Fingidas, Ya están grandes pa esto, Viejas ridículas”, mientras bailaban uno de los trends de esta red social en el que hacen un claro oído sordo a lo que no les interesa.

Además, sobre la publicación en TikTok escribieron: “La que es feliz no jode !! Amando cada día más Pitukoneras”. Con esto, dejaron en claro que los comentarios en su contra no son de su interés y solo han preferido ignorarlos, como en esta ocasión.

¿Por qué Tula Rodríguez no quiere ir a ‘El Valor de la Verdad’?

Tula Rodríguez ha decidido rechazar la invitación para participar en El Valor de la Verdad, un programa de televisión donde los invitados responden preguntas del polígrafo. La decisión, aunque sorprendió a muchos, se debió a un motivo personal muy importante para la conductora: proteger la estabilidad emocional de su hija, Valentina. En una entrevista con el diario Trome, Tula explicó que, al ser madre de una adolescente de 16 años, cada decisión que tome tiene un impacto directo en ella. “Todo lo que haga va a repercutir en ella, y lo único que quiero cuidar es el corazón de mi hija”, afirmó Rodríguez, destacando que su prioridad es el bienestar de su familia.

La oferta de participar en ‘El Valor de la Verdad’ no era nueva para Tula. En 2012 y 2013, ya había sido invitada, pero en ambas ocasiones rechazó la oportunidad. A pesar de la tentadora remuneración, la conductora dejó claro en el pasado que su vida personal ya era de dominio público, y no veía necesario exponer aún más su intimidad. “No hay forma, ¿qué no se ha dicho de mí?”, comentó en ese entonces.

Tula Rodríguez descartó su participación en 'El Valor de la Verdad'. (Foto: Composición Infobae / Captura de IG)

Su negativa también refleja un principio de dignidad y autocuidado. Tula ha sido clara en reiteradas ocasiones sobre su deseo de cuidar su vida privada y no exponerla a las consecuencias emocionales que puede generar un programa como El Valor de la Verdad. En este momento, se encuentra enfocada en proyectos como El Gran Chef Famosos, manteniendo su presencia en la televisión mientras prioriza el bienestar familiar.