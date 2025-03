Azucena Calvay narra entre lágrimas aterrador episodio de extorsión: “Fueron cuatro personas”

Artistas levantaron su voz de protesta contra la extorsión en el programa Juntos por la Paz. América TV

La cantante de cumbia Azucena Calvay rompió en llanto al contar una de las experiencias más aterradoras de su vida, un episodio de extorsión vivido cuando estaba embarazada. En el programa Juntos por la Paz, conducido por la Chola Chabuca, la cantante relató cómo fue amenazada cara a cara por delincuentes mientras se encontraba en un concierto del grupo musical de su pareja.

“Un día me fui a ver a mi pareja porque él trabajaba en otra orquesta y llegaron a amenazarme a mí directamente. Fueron cuatro personas. Gracias a Dios hubo gente que me ayudó. Estaba embarazada y tenía miedo por mi bebé”, relató Azucena, visiblemente afectada por el recuerdo.

Su relato reflejó lo difícil que fue enfrentarse a una situación tan peligrosa, especialmente en su estado de embarazo. La extorsión ocurrió en un contexto de aparente normalidad, cuando Azucena Calvay asistió a un evento para acompañar a su pareja. Sin embargo, lo que parecía ser una noche tranquila terminó en un aterrador encuentro con los delincuentes.

Azucena Calvay lloró al recordar el día que la extorsionaron

La cantante explicó que los extorsionadores le exigieron una cantidad considerable de dinero y un evento en el que estarían involucrados. “Nos retiramos de ese lugar, mis papás me llamaron preocupados y eso no se lo comenté a nadie por temor, por miedo, no lo hice público”, detalló, dando a entender la magnitud de la presión y el temor que sentía.

Juntos por la Paz es un especial que preparó la Chola Chabuca para que los artistas puedan relatar las amenazas que vienen sufriendo de parte de extorsionadores. Las figuras se unieron para pedir a las autoridades que detengan la delincuencia. Además de pedir justicia para Paul Flores, cantante de Armonía 10 que fue asesinado el pasado 16 de marzo. El espacio se emitió después de El Reventonazo.

Exige a las autoridades que detengan la delincuencia

En el programa, la cantante no solo compartió su experiencia, sino que también hizo un fuerte llamado a la acción. Exigió un trato más firme por parte de las autoridades contra la delincuencia, el sicariato y la extorsión, delitos que están afectando a artistas y ciudadanos comunes por igual.

“Pido paz para todo nuestro Perú. No solo somos artistas, sino también humanos. Yo tengo un hijo y quiero llegar bien a mi casa. Que él me vea que estoy triunfando. No solo lo hablo por mí, sino por todos los artistas”, dijo con determinación.

Azucena Calvay también comentó que las amenazas que recibió provenían de llamadas realizadas desde los penales, lo que hizo aún más evidente la falta de control sobre las cárceles y las operaciones de extorsión que se orquestan desde allí.

Azucena Calvay es extorsionada y teme por su vida y la de su hijo. | Composición/Infobae

Toño Centella también presa de extorsionadores

El testimonio de Azucena Calvay se suma a los de otros artistas como Toño Centella, quien también ha sido víctima de extorsiones y ha mostrado su preocupación ante la creciente ola de violencia en el país. El cantante, conocido por su carrera en la música, se mostró visiblemente afectado por la situación y afirmó que, aunque siente miedo, no se dejará amilanar por los extorsionadores.

“Yo me puse a llorar, se me escapó unas lágrimas porque tú sabes que los artistas vamos a trabajar. A veces hay como no hay. No es como antes que te pagaban, así no exista lleno total. Son cosas que están pasando y ojalá las autoridades y el gobierno tomen cartas en el asunto”, indicó.

Mientras tanto, Manolo Rojas, otra figura de la televisión que también ha sufrido las consecuencias de la delincuencia, relató en una ocasión que fue víctima de un robo de autopartes de su carro, lo que deja en evidencia la ola de inseguridad que afecta no solo a los artistas, sino a la ciudadanía en general.

Toño Centella también denunció extorsión. América TV