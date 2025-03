Peluchín le recuerda a Christian Cueva los saludos a ‘Los Pulpos’ y explota: “No te pones enérgico contra la delincuencia”

Rodrigo González le recuerda a Christian Cueva los saludos a ‘Los Pulpos’’. Infobae Perú / Captura TV - Amor y Fuego

En una acalorada entrevista, Rodrigo González no dudó en enfrentarse a Christian Cueva en una tensa entrevista el 27 de marzo, donde le cuestionó sobre los rumores que lo vinculan con la banda criminal Los Pulpos, que opera en Trujillo. La conversación se tornó acalorada cuando Peluchín, sin vacilar, desafió al futbolista sobre sus vínculos con la organización delictiva.

Durante la entrevista, Cueva defendió su carrera, argumentando que nadie tenía derecho a juzgarlo, destacando su trayectoria en la selección nacional y los años de éxito en el fútbol. Sin embargo, el presentador no se dejó impresionar por la defensa de Cueva y le lanzó una pregunta directa sobre su comportamiento:

“Sabes qué me llamó la atención, porque no me voy a poner a discutir si tú eres perfecto o si yo soy perfecto, por qué ayer no te pusiste enérgico y dijiste que cada uno debe tomar sus medidas”. Cuestionó Peluchín de manera incisiva.

Cueva responde ofuscado a los cuestionamientos de Peluchín

La respuesta de Christian Cueva fue inmediata y cargada de frustración. “¿Qué? ¿Y tú te has puesto (enérgico)? Hace cuántos años sufrimos de eso. ¿Qué das a entender? ¿Que soy delincuente? Porque te lo dijo la mamá de mis hijos... eres muy ligero para hablar”, contestó el futbolista visiblemente ofuscado. Cueva defendió su honor y no aceptó las insinuaciones que lo ligaban con actividades ilícitas, reaccionando ante lo que percibió como un ataque a su imagen.

Sin embargo, Peluchín no se quedó atrás. Recordó que, en el pasado, Cueva había enviado saludos a los miembros de la organización criminal ‘Los Pulpos’, lo que, según él, daba pie a sus cuestionamientos. “Cómo le mandas saludos a los miembros de ‘Los Pulpos’, tengo todo el derecho a preguntar”, expresó con firmeza. Esta revelación hizo que la situación se tornara aún más tensa, ya que no solo se hablaba de rumores, sino de hechos concretos que involucraban al futbolista.

La denuncia pública de Pamela López y las preocupaciones sobre ‘Los Pulpos’

La tensión aumentó cuando Peluchín recordó la denuncia pública de Pamela López, la madre de los hijos de Cueva, quien había expresado sus temores debido a las supuestas conexiones peligrosas del futbolista. López también había mencionado el maltrato que sufrió por parte de su expareja, lo que generó aún más dudas sobre las amistades y comportamientos de Cueva.

Como se recuerda, en agosto del 2024, miembros de ‘Los Pulpos’ habrían tratado de negociar con la empresaria bajo la consigna de no molestarla más. En los documentos a los que tuvo acceso el mencionado medio se logra apreciar como ellos le indican que han sido contratados para extorsionarla, pero, por el pago de una cuantiosa suma de dinero, podrían dejarla en paz.

“Así que te pasaste una información (sic.), el valor tendrá un costo de 5.000 soles que sabré cómo cobrarte cuando pongas un garante. Tú anda pensando en un garante. Ahora, si quieres, dejamos de ser negociantes y te enviamos una bomba a tu casa, como nos pidieron. Ahí mi lírica cambia y no creo que te guste eso”, continúa el extracto de un mensaje que López recibió a través del aplicativo WhatsApp.

Pamela López denuncia a Christian Cueva por solicitar imágenes de cámaras de seguridad de su casa. 'América Hoy'.