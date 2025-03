Pamela Franco se arrepiente de haberse sentado a admitir romance con Christian Cueva y pedir perdón a López: “No tenías más salida”

Pamela Franco se arrepiente de haberse sentado a admitir que fue amante de Christian Cueva y pedir perdón a Pamela López. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este 27 de marzo, Magaly Medina reaccionó en su programa Magaly TV La Firme sobre las recientes declaraciones de Pamela Franco, quien habló abiertamente sobre su relación con Christian Cueva y su arrepentimiento por haber pedido perdón a Pamela López, la exesposa del futbolista, por ser la amante de Cueva a nivel nacional.

Durante su intervención, Franco expresó que había cometido un error al sentarse frente a las cámaras y pedir disculpas públicamente, un momento que consideró muy doloroso, pues no lo estaba pasado bien.

Pamela Franco admitió que no se arrepentía de haber iniciado un romance clandestino con Cueva mientras él aún estaba casado y tenía hijos. Sin embargo, dijo que se arrepentía de haber tenido que asumir públicamente su rol en esa relación, lo que le causó mucho malestar emocional. “Me arrepiento de haberme sentado en ese momento. Todo el mundo, lo único que le preocupaba y le interesaba era que yo acepte algo. Ese momento yo no estaba bien. A nadie le importaba que yo realmente estaba pasando algo muy duro”, comentó Franco.

Pamela Franco se arrepiente de haberse sentado a admitir que fue amante de Christian Cueva y pedir perdón a Pamela López. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Magaly Medina arremete contra Pamela Franco

Magaly Medina, por su parte, no dejó de cuestionar las palabras de Pamela Franco. En su programa, la conductora dejó en claro que, en su opinión, Franco no tenía otra salida que aceptar lo que ya había afirmado Pamela López sobre la relación con Cueva.

“No, tú no tenías más salida que aceptar lo que ya había afirmado Pamela López, ante lo que ella había mostrado. Ya no tenías más salida que reconocer públicamente que habías sido la amante de Cueva. Eso ya lo sabíamos todos, era un rumor expandido en todas las redacciones de los programas de espectáculos”, expresó Magaly.

La presentadora también destacó que, aunque la situación ya era un rumor conocido, no había pruebas concretas hasta que la cantante de cumbia lo confesó. “Todos teníamos indicios de las fechas del reporte migratorio de Cueva y de ella, donde coincidían en Rusia, en Brasil...”, recordó Medina, enfatizando que ya existían pistas de la relación clandestina.

En cuanto a las críticas que recibió Pamela Franco por haber aceptado ser la amante de Cueva, la conductora de Magaly TV La Firme no dudó en criticar la relación de Franco con el futbolista lleva en la actualidad. “Mentira, te estás llevando un Cueva, te estás llevando un hombre tramposo, un hombre que toda la vida le ha sido infiel a todas sus mujeres, incluida ella cuando era su amante. Un hombre borrachoso, porque hemos visto a Cueva más borracho que metiendo goles en una cancha de fútbol. Así que ese no es un trofeo que yo quisiera tener”, comentó.

Como se recuerda, Pamela Franco también habló sobre el arrepentimiento de haber pedido perdón a Pamela López por el daño causado. “Hace muchos años cometí la peor decisión de mi vida. No me hace ni más ni menos agarrar y mirar a la cámara y decir que sí me equivoqué y que me perdone la señora Pamela López por el daño que yo le causé”.

Medina no dudó en recordárselo “¿Qué va a decir la verdad? Porque tú no estás siendo coaccionada a decir una mentira, estás diciendo lo que ya era vox populi, pero que no nos constaba y queríamos escuchar lo de su boca”, argumentó la conductora, señalando que Pamela Franco no estaba siendo forzada a reconocer la verdad, sino que estaba confirmando lo que ya era conocido públicamente.

Pamela Franco advierte que sentarse a pedir perdón fue un error por la presión del momento

En relación con el perdón y la presión mediática, Magaly comentó que la forma en que Pamela Franco manejó la situación estaba más relacionada con una estrategia mediática que con un arrepentimiento genuino. “Todo el Perú tiene que creerles porque lloriquean, porque se ponen en modo víctima, porque se ponen en modo de, ay, pobrecita yo. Pasé por la vida por cosas terribles”, dijo Magaly.

Medina también hizo una reflexión sobre la responsabilidad personal, especialmente en el contexto de la vida pública. “En esta vida tenemos que aprender a saber que no podemos echarle la culpa de nuestro alcoholismo, de nuestra vida desenfrenada, de nuestros vicios, de nuestras malas actitudes, a nuestros padres, a la vida, a los demás”, concluyó.

