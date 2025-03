Frases icónicas de Mario Vargas Llosa: los dichos que han marcado su legado como escritor, pensador y defensor de la libertad

“Son cosas del amor y el amor no entiende razones. Tampoco acepta preguntas ni da respuestas.”

“Un escritor no escoge sus temas, son los temas quienes lo escogen”

“El genio artístico o literario no es, en ningún caso, garantía de lucidez política”

“La democracia y la felicidad no producen gran literatura”

“Escribir no es un pasatiempo, un deporte. Es una servidumbre que hace de sus víctimas unos esclavos”

“Aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida”

“Un hombre no se debe dejar pisotear por nadie en esta vida. Se trata de eso, nomás, comadrita”

“La política es una forma de la maldad. El mayor error que he cometido en mi vida.”

“Mira, Panta, he conocido muchos hombres, tengo más experiencia que tú en estas cosas. Te aseguro que a ningún tipo en el mundo se le para el pito por pura obligación”

“Hay días en que la recuerdo y me pregunto: ¿Qué estará haciendo? Hay noches en las que la extraño y me pregunto: ¿Qué me estoy haciendo?”