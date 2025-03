Ricardo Mendoza comparte tierna propuesta de matrimonio con emotiva dedicatoria a su novia: “Vamos por esta aventura juntos”. Infobae Perú / Captura IG

El comediante peruano Ricardo Mendoza, uno de los rostros más populares del stand-up nacional y parte fundamental del fenómeno Hablando Huevadas, sorprendió a sus seguidores al anunciar su compromiso de matrimonio con su pareja Katya Mosquera.

El anuncio no solo fue inesperado, sino que vino acompañado de un emotivo mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su amor con una sensibilidad pocas veces vista en su personaje público.

Vale indicar que la noticia se dio a conocer durante una reciente presentación del espectáculo, cuando Mendoza mostró una fotografía que capturó el exacto momento en que le pidió matrimonio a su novia, desatando la euforia de los asistentes y la emoción en redes sociales. Aunque su estilo suele ser irreverente y sarcástico sobre el escenario, esta vez mostró su lado más tierno y auténtico.

Una dedicatoria llena de amor y honestidad

En su publicación, Ricardo acompañó la foto con un extenso y romántico texto dedicado a Katya. “Estoy muy feliz de compartir contigo este momento, @katya.mosquera. Es jodido que entres en mi mundo, no es un mundo ‘habitual’, pero me has sabido entender y yo a ti”, escribió, reconociendo que su vida, marcada por los escenarios, la fama y el humor ácido, no siempre es fácil de llevar.

La declaración de amor continuó con una reflexión sobre el valor de la intimidad y la tranquilidad que ha encontrado en su relación: “Muchos más retos se nos vienen encima, más como siempre te digo y diré: Lo más bonito de nuestros días es que llegamos a casa a sentirnos seguros y en compañía”.

Pero fue una frase en particular la que conmovió a sus seguidores y se volvió viral en redes: “Sí, eres una mujer de color; del color hermoso que me da tu amor y me llena de agua tibia que calma los pesares, cansancio y preocupaciones que me trae el cotidiano.”

Una metáfora poética con la que Ricardo celebró no solo el amor, sino también la identidad y esencia de su futura esposa, con quien, según sus palabras, comparte un vínculo profundo y cotidiano lleno de comprensión y refugio mutuo.

Ricardo Mendoza

Entre el humor y el amor: la esencia de Ricardo Mendoza

Fiel a su estilo, el comediante no dejó pasar la oportunidad de añadir un toque de humor a su romántico post. Cerró su mensaje con una posdata que desató risas y simpatía:

“PD: ojalá este post se llene de likes para que las métricas suban #moneticemoselamor #vendotodo #miternopuedetenermarcasenlasmangas #quevivaelcapitalismo”.

El uso de hashtags satíricos como #moneticemoselamor y #quevivaelcapitalismo demuestran que, incluso en los momentos más emocionales, Ricardo no pierde el estilo que lo ha convertido en uno de los comediantes más influyentes del país.

Reacciones en redes: cariño, sorpresas y aplausos

La publicación rápidamente generó una ola de comentarios de parte de colegas, fanáticos y seguidores del programa, quienes felicitaron al comediante por dar este paso en su vida personal. Muchos celebraron el nivel de sinceridad y vulnerabilidad mostrado, una faceta poco conocida del cómico que suele mostrarse irónico y mordaz.

Figuras del entretenimiento local comentaron la publicación, destacando el contraste entre el personaje que Ricardo muestra en el escenario y la persona sensible y comprometida que dejó ver en este mensaje.

“Felicidades, Ricardo”, “Qué lindos se les ve juntos”, “Me da mucho gusto que estés con alguien que te comprenda”, “Ahora eres feliz”, “Felicidades”, fueron algunos de los comentarios.

