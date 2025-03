Paseadora de perros denuncia agresión y discriminación por parte de vecina de Miraflores (Créditos: Panamericana TV)

Una joven paseadora de perros denunció agresión y discriminación por una vecina extranjera en el óvalo Bolognesi en Miraflores luego de reclamarle por pasear a su mascota sin correa. El incidente, que quedó registrado en video, ha desatado un debate sobre el cumplimiento de las ordenanzas municipales y la actuación de las autoridades locales.

De acuerdo con el testimonio de la agraviada Adriana Muñoz, la situación se originó cuando el animal de la señora, que no llevaba correa, se acercó a los dos canes que ella tenía bajo su cuidado.

Dicha situación provocó un altercado entre los canes, lo que llevó a la paseadora a exigirle a la dueña del perro que cumpliera con las normas locales. Sin embargo, la respuesta de la mujer escaló rápidamente a insultos clasistas, seguidos de agresiones físicas.

La joven paseadora de perros denuncia agresión y discriminación por parte de vecina de Miraflores - Créditos: Captura de pantalla de 24 hroas de Panamericana TV.

Testimonio de la víctima y detalles de la agresión

La paseadora de perros, quien compartió su experiencia en redes sociales, relató que la agresión incluyó golpes, patadas y arañazos. “Me dijo que no pertenecía aquí, que era pobre y fea”, declaró la paseadora, quien también aseguró haber recibido patadas en el estómago y la entrepierna, además de un puñetazo en el rostro.

La víctima señaló que, pese a la gravedad de la situación, el personal municipal presente en el lugar no intervino para detener a la agresora. “Jamás me ayudó, solo me decía que me retirara”, afirmó.

De la misma forma, mencionó que acudió al médico legista para que evalué la gravedad de sus lesiones y, posteriormente, interpuso la denuncia.

La joven explicó que le reclamó a la señora por pasear a su perro sin correa por las calles, lo que provocó una respuesta violenta por parte de la mujer - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

“Tengo dos contusiones en la entrepierna, a la altura del útero. También tengo una contusión en el estómago porque. Lo que se ve en los videos es la segunda vez que me agrede, pero la primera vez me golpeó con más fuerza, y por eso tengo dos contusiones en la cabeza. En cuanto a las heridas en el rostro, ya están sanando, son solo algunas marcas superficiales. Además, tengo una lesión en la canilla, que fue la que más me dolió”, señaló para ATV.

En sus declaraciones, enfatizó que no busca compensación económica ni notoriedad, sino justicia. “No quiero plata, no quiero fama, solo quiero que se haga justicia”, expresó.

Además, de acuerdo con la denunciante, la persona de nacionalidad extranjera se desempeñaría como profesora del curso de Inglés de un colegio.

La respuesta de la Municipalidad

El subgerente de Movilidad Urbana de Miraflores, Renzo Vallejo, comentó al programa 24 horas de Panamericana Televisión que el funcionario de la municipalidad, identificado como un fiscalizador de tránsito, no tenía la facultad para retener a la agresora.

Aclaró que el trabajador cumplió con informar del incidente a las autoridades correspondientes, lo que permitió que el personal de Serenazgo acudiera al lugar.

El representante de la Municipalidad de Miraflores señaló que la entidad edil le brindó información a la paseadora para que ponga la denuncia - Créditos: Captura de pantalla de Panamericana TV.

“El tema se alarga porque la supuesta agraviada solicitó expresamente que la detengan y no la dejen retirarse del lugar. Sin embargo, eso es algo que ningún representante de la municipalidad puede hacer, ya que únicamente una autoridad policial tiene esa facultad”, declaró.

Por otra parte, Vallejo mencionó que la Municipalidad de Miraflores facilitó a la víctima la información necesaria para identificar a la responsable, incluyendo su nombre y dirección. De esa manera, la agredida pueda poner la denuncia en la comisaría.

El funcionario también destacó que la entidad edil no avala ningún tipo de discriminación y recordó que hay una ordenanza que obliga a los dueños de mascotas a pasearlas con correa. “Si esta persona extranjera hubiera cumplido, nada de esto habría sucedido”, afirmó.

En ese sentido, precisó que a la señora se le deberá aplicar una multa por incumplir las normas de convivencia.