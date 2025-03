La expareja de Paul Michael lanza dura advertencia a Pamela López: “Pides pensión y te metes con quien no cumple”

Expareja de Paul Michael le hace una fuerte advertencia a Pamela López. Amor y Fuego

Sofía Delgado, esposa de Paul Michael y cantante de Combinación de la Habana, ha decidido alzar la voz tras la oficialización de la relación entre Paul y Pamela López. La joven, que se encuentra en España, dio una entrevista exclusiva al programa ‘Amor y Fuego’, donde destapó una serie de acusaciones contra su aún esposo, quien, según ella, no estaría cumpliendo con su responsabilidad de brindar la pensión alimenticia para su hija.

La ausencia de Paul Michael en la vida de su hija

En su intervención, Sofía Delgado expuso que Paul Michael no está cumpliendo con los gastos de su hija, quien reside en España. La joven madre señaló que el cantante actúa de manera intermitente en el cumplimiento de sus deberes paternos.

“Él y su paternidad son temas delicados y complejos porque él cumple cuando quiere y luego se desentiende por completo. Se niega a poder arreglar la conciliación, igual que el divorcio, que no llega a un acuerdo conmigo”, aseguró Sofía.

Delgado, visiblemente afectada, dejó claro que las promesas incumplidas por parte de Paul Michael habían afectado profundamente la relación entre ellos, no solo en lo emocional, sino también en lo económico. A pesar de las disputas, la joven insistió en que aún no había llegado a un acuerdo formal de divorcio, lo que mantenía una situación tensa y conflictiva entre ellos.

La expareja de Paul Michael, Sofía Delgado, acusó a Paul Michael de no cumplir con pensión de alimentos. Captura de TV- Amor y Fuego.

La advertencia a Pamela López

La situación tomó un giro más dramático cuando Sofía Delgado se refirió directamente a Pamela López, la nueva pareja de Paul Michael. La esposa del salsero hizo una fuerte advertencia sobre el comportamiento de su exesposo con respectos a los pagos de manutención de su hija.

“Qué poco inteligente, y lo más gracioso de esto es que pide una pensión para sus hijos y se mete con un mocoso que no cumple ni con la suya”, expresó.

La referencia a la pensión alimenticia también fue un punto clave en la declaración de Sofía, quien subrayó la ironía de que Paul Michael, que no cumplía con las responsabilidades económicas hacia su hija, ahora esté en una relación con alguien que no parece entender la importancia de los compromisos familiares.

Acusaciones de violencia física

En otro momento de la entrevista, Sofía Delgado denunció haber sido víctima de violencia física por parte de Paul Michael en un episodio ocurrido cuando él la visitó en España. “Él tiene dos denuncias mías aquí por violencia de género... Incluso aquí, por poco me mata, tengo pruebas acerca de ese día, videos y más”, dijo, mostrando pruebas documentales de los abusos sufridos.

Las acusaciones de violencia física han sido un tema recurrente en la vida de Sofía, y ella no dudó en exponer la situación, detallando que no solo enfrentó abusos emocionales, sino también agresiones físicas por parte de Paul Michael. Esta denuncia se suma a un largo historial de problemas en la relación, que parece haber llegado a un punto de no retorno.

Las razones detrás de la separación y las amenazas recibidas

Sofía también aprovechó la oportunidad para revelar detalles de la ruptura con el cantante cubano. Según su testimonio, las discusiones fueron constantes, y la situación se tornó violenta cuando Paul Michael, tras un enfrentamiento, rompió objetos en su hogar.

“Nos separamos porque discutimos y él entró en un cuadro de locura y me rompió muchas cosas del piso”, relató Sofía.

Además, la joven confesó que temía por la seguridad de su familia, dado que, según su versión, había recibido amenazas previas de parte de la familia de Paul Michael.

“Yo no quiero problemas con su familia, son gente peligrosa. En otras ocasiones he recibido amenazas de parte de su familia, por esa razón es que nunca hice un juicio de alimentos”, comentó dejando entrever que su temor a represalias había influido en sus decisiones legales.

El futuro de Sofía y su hija

Con todo lo que ha revelado Sofía Delgado, su futuro parece centrado en proteger a su hija y asegurar su bienestar. A pesar de la complicada situación con Paul Michael, la joven madre ha mantenido su postura firme en cuanto a lo que considera un derecho de su hija: el cumplimiento de la pensión alimenticia. Con el apoyo de sus denuncias y pruebas, Sofía está decidida a seguir adelante y luchar por lo que considera justo, enfrentándose a las amenazas y los problemas del pasado.

La expareja de Paul Michael lanza dura advertencia a Pamela López. IG.