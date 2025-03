Sin vínculos a partidos políticos: Encuesta revela el perfil de candidato por el que votaría el 50 % de peruanos

Proponen cronograma de elecciones en Perú - Andina

El rechazo al Congreso actual y a la presidenta Dina Boluarte por la mayoría de los ciudadanos ha impactado directamente en el perfil de candidato por el que los votantes de las próximas elecciones generales del 2026 podrían tener preferencia. Un estudio de opinión revela que la mayoría de peruanos buscará un candidato que no tenga vínculos con partidos políticos que estén en el gobierno actual.

La encuesta realizada por Datum y difundida por El Comercio indica que el 50 % de los votantes prefiere -a día de hoy- a un candidato que “no esté asociado a los partidos políticos, aunque no tenga ninguna experiencia de gobierno”.

Esto refuerza la idea de que los partidos del Congreso actual, como Fuerza Popular, Renovación Popular, Acción Popular, Podemos Perú, Somos Perú, Perú Libre, Juntos por el Perú, Avanza País, Alianza para el Progreso y el Partido Morado; no tendrían la preferencia de los electores al momento de votar por su candidato presidencial.

Además, que el próximo presidente o presidenta del Perú podría ni siquiera tener experiencia en la administración pública o haber ocupado un cargo público previamente. En ese mismo sentido, el 41 % de los peruanos afirma tener preferencia por un “candidato con experiencia de gobierno, aunque esté asociado a los actuales partidos políticos”. Apenas un 9 % no sabe cuál será su preferencia real al momento de votar.

El Congreso de Perú pasará a ser bicameral a partir de 2026. (Foto: Difusión)

¿Cómo los peruanos decidirán su voto en 2026?

El mismo estudio de opinión también señala que el 70 % de los peruanos que emitirán su voto el próximo año decidirán a su candidato o candidata presidencial, evaluando tanto a su persona como al partido político que represente. Esto implica un incremento de cinco puntos respecto a la misma forma de evaluación del voto que en el año 2024 (65 %).

A nivel regional, el 84 % de los electores del oriente del Perú consideran este método como su forma de evaluar por quién votar en 2026. En Lima/Callao y el centro del país, esta cifra llega al 72 % de los votantes, mientras que en el sur es de 69 % y en las regiones del norte la cifra es de 63 %.

Por otro lado, el 17 % de los peruanos consultados por el estudio de opinión indicó que su voto será “por el candidato, no me importa la agrupación política en la que postula”; mientras que apenas un 7 % afirmó que su voto será “por la agrupación política, no me importa quién sea el candidato”.

Reniec confirma que un 70% de electores habilitados votará por primera vez por diputados y senadores. (Fotocomposición Infobae Perú (Marlon Carrasco)/Foto Andina)

¿Cuándo se convocará a las elecciones generales del 2026?

Según el cronograma propuesto por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), elaborado en coordinación con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la convocatoria oficial para las elecciones deberá realizarse a más tardar el 12 de abril de 2025. Este también es el plazo límite para que los partidos políticos logren su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del JNE.

Cronograma JNE

Aunque en un principio el 12 de abril también era la fecha en la que se cerraba el padrón electoral, Reniec informó que la nueva fecha para las Elecciones Generales del 2026 será el 12 de octubre de este año, seis meses antes del desarrollo del proceso electoral.

Según Reniec, esta nueva fecha permitirá a los ciudadanos contar con más tiempo para actualizar sus datos y documentos de identidad, lo que contribuirá a la conformación de un padrón electoral más depurado y preciso para las elecciones de 2026.