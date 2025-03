Ricardo Rondón revela que no volvería a trabajar con Carloncho: “Nunca tuve una buena relación con él”. | TikTok.

El conductor de televisión Ricardo Rondón se pronunció sobre la reciente polémica que envuelve a Carloncho, quien ha sido señalado por su excompañero de radio ‘El Misha’ de ser misógino y ejercer maltrato laboral. El exconductor de televisión, en una entrevista con un tiktoker, respaldó la versión del exlocutor y confesó que nunca tuvo una buena relación con Carloncho, además de descartar cualquier posibilidad de volver a compartir un espacio con él.

El comunicador expresó su apoyo a ‘El Misha’, quien renunció a la emisora donde trabajaba junto a Carloncho, asegurando que priorizar su bienestar fue la mejor decisión. “Uno debe priorizar su salud mental, su proximidad y su paz interior”, comentó Rondón, dejando en claro que entiende la determinación del locutor de alejarse de un ambiente de trabajo que consideraba dañino.

Asimismo, el expanelista de televisión reveló que desde siempre tuvo diferencias con Carloncho y que su relación nunca fue cercana. “Yo a mis amigos los tengo contados con los dedos de la mano. Nunca he tenido una buena relación con él. Yo respeto la decisión de ‘El Misha’ porque, más allá de una denuncia de maltrato laboral, era decirle las cosas en la cara a alguien. Estoy de acuerdo con el fondo, pero no con la forma”, sostuvo.

Ricardo Rondón y Carloncho compartieron un programa en América TV.

Ante la consulta sobre si estaría dispuesto a compartir nuevamente un espacio con el locutor de Radio Modo, Ricardo Rondón lo descartó rotundamente. “Si me preguntas si por decisión propia me sentaría en un programa o a compartir un set con Carloncho, te voy a decir: ‘No’”, afirmó tajante.

Como se recuerda, el comunicador trabajó durante varios años al lado de Carloncho. Ellos fueron parte del programa ‘En Boca de Todos’, el cual compartían con Tula Rodríguez; sin embargo, este fue separado luego de los comentarios machistas que hizo contra Rosángela Espinoza, su expareja.

Las acusaciones de ‘El Misha’ contra Carloncho

En un inesperado momento al aire, ‘El Misha’ interrumpió la programación de Radio Moda para anunciar su salida de la emisora. Con un mensaje dirigido a sus oyentes, el locutor explicó que no se trataba de una decisión basada en nuevos proyectos, sino en circunstancias internas que lo llevaron a dar un paso al costado. “Hoy es mi último día y quizá más adelante se diga que me fui para buscar nuevos proyectos, pero no es así. Quiero agradecer a toda la gente y creo que se merecen que de mi parte reciban un despido y mis agradecimientos”, expresó con sinceridad.

Carloncho

Lo más impactante de su despedida fue cuando señaló directamente a Carloncho como la razón de su renuncia, asegurando que no fue una decisión voluntaria. ‘El Misha’ recordó que no era el primer caso de un compañero que dejaba la radio por motivos similares, mencionando a figuras como Renzo Winder, Marianita y la ‘Chinita’ Kim, quienes también habrían enfrentado problemas con Carloncho.

En un tono contundente, el locutor lanzó duras críticas contra su excompañero, denunciando malos tratos y un ambiente laboral tóxico. “Con el tiempo me di cuenta de que Carloncho es una mie***. Te lo digo aquí y en tu cara, como las veces que me ha tocado hacerte el pare por cada vez que aquí, en interno, has insultado, mentado la madre y hecho llorar a mis compañeras”, afirmó. Su declaración generó una fuerte repercusión en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre la actitud de Carloncho y el ambiente de trabajo en la emisora.