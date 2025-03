¿Por qué la Policía no puede multarte si tienes licencia electrónica y no la presentas?

Conductores con licencia electrónica podrán evitar ser sancionados con la infracción G58.| Andina

Aunque la licencia electrónica y física tienen el mismo valor, los conductores no tienen las mismas obligaciones. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) informó que las personas que utilizan brevete digital en Perú no serán sancionados si, durante una intervención policial, no pueden mostrar el documento digital debido a inconvenientes técnicos con sus dispositivos móviles, como la falta de batería, problemas de conexión o incluso la ausencia de celular.

La implementación de este tipo de documentos forma parte de un esfuerzo más amplio del MTC por modernizar y digitalizar los servicios relacionados con el transporte en el país. Este cambio no solo busca simplificar los trámites para los ciudadanos, sino también mejorar la eficiencia en los procesos de fiscalización y reducir el uso de documentos físicos, contribuyendo así a una gestión más sostenible. En ese sentido, la cartera optó por modificar el reglamento nacional de tránsito a fin de que la infracción conocida como G58, que sanciona la no presentación de la licencia de conducir, no sea aplicable a aquellos conductores que no cuenten con la versión física y no puedan mostrar el documento digital al momento de ser requeridos por la autoridad.

De esta manera, quienes tengan licencia electrónica no podrán ser sancionados con la multa que asciende a S/428, además de la retención del vehículo y la asignación de 20 puntos negativos en el récord del conductor, en caso no la presenten. Según detalló el MTC, durante una intervención, los conductores con brevete electrónico solo deberán presentar su documento de identidad (DNI). Con esta información, los agentes policiales podrán verificar la validez del documento a través del Sistema Nacional de Conductores, una plataforma que permite la consulta en tiempo real y de manera online.

¿Por qué la Policía no puede multarme si tengo licencia electrónica y no la presento?

La Policía no puede multar a quienes tengan licencia electrónica y no la presentan debido a la modificación del reglamento, el cual se realizó a fin de evitar sanciones derivadas de problemas técnicos que escapan al control de los conductores. El MTC subrayó que la principal diferencia entre ambas modalidades radica en la forma de verificación.

Mientras que los portadores de licencias físicas deben presentar el documento en formato físico al momento de ser requeridos, los usuarios de licencias electrónicas cuentan con la ventaja de que su información puede ser corroborada directamente en el sistema digital. Esto elimina la dependencia de factores externos, como la batería del celular o la conectividad a internet, que podrían dificultar la presentación del documento en formato digital.

Cabe mencionar que aunque los usuarios de licencias electrónicas no serán sancionados por problemas técnicos con sus dispositivos, el MTC recomienda a los conductores asegurarse de que sus celulares estén en buen estado y cuenten con suficiente batería antes de salir a conducir. Asimismo, es importante que los conductores porten siempre su documento de identidad, ya que este será necesario para que las autoridades puedan realizar la verificación en el sistema.

Por otro lado, quienes aún utilicen licencias físicas deben tener presente que la no presentación del documento puede acarrear sanciones severas. Por ello, el MTC insta a los conductores a mantener sus documentos en regla y disponibles en todo momento para evitar inconvenientes durante las intervenciones policiales.

¿Cómo saber cuántas multas tengo?

En caso quieras saber cuántas multas tienes, recuerda que está habilitada la web denominada “Récord de conductor”, la cual facilita el acceso a información clave sobre sanciones, multas y otros datos relacionados con la conducción. La plataforma también detalla el tipo de infracción cometida, el estado actual de la sanción y las consecuencias derivadas de esta.

El proceso para utilizar la plataforma es sencillo y está diseñado para que cualquier persona con acceso a internet pueda realizar la consulta. Según detalló el MTC, los usuarios deben ingresar a la herramienta “Récord de conductor” y seleccionar uno de los dos métodos de búsqueda disponibles: por número de documento o por número de récord. Una vez elegido el método, es necesario completar los datos solicitados y hacer clic en la opción “Buscar”. El sistema procesará la solicitud y mostrará la información requerida.

Si quieres verificar cuántos puntos tienen acumulados, también puedes consultar con el Sistema de Licencia de Conducir por Puntos. Este sistema, que forma parte de las políticas de control y regulación del tránsito, asigna puntos a los conductores en función de las infracciones cometidas. Al alcanzar un límite de puntos, se pueden aplicar sanciones adicionales, como la suspensión o cancelación de la licencia de conducir.