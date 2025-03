Continúa la disputa entre médicos y odontólogos en el Congreso: dictamen para derogar ley N.º 32210 fue enviado a Comisión de Trabajo

La aprobación de la Ley 32210 ha generado una fuerte disputa entre médicos y odontólogos en Perú

La confrontación entre médicos y odontólogos sigue avivando el debate en el Congreso, luego de que se enviara un dictamen relacionado con seis proyectos destinados a derogar la Ley N.º 32210, sobre el “trabajo del cirujano dentista”, a la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.

Este paso ha sido recibido con “satisfacción” por la comunidad de cirujanos dentistas, quienes consideran que ofrece la oportunidad de un análisis más detallado y la posibilidad de evitar la derogación de una norma que, entre sus modificaciones más relevantes, les reconoce la práctica médica que realizan.

Sin embargo, el conflicto persiste, y continúan los desacuerdos en torno a las competencias profesionales dentro del sector salud. Para Luis Ghezzi, decano del Colegio Odontológico del Perú (COP), este representa un “momento crucial para defender la autonomía y el rol fundamental del cirujano dentista dentro del sistema de salud”.

Ghezzi señaló que el dictamen fue enviado al grupo parlamentario “que originó la Ley N.º 32210″ para su análisis, lo que ha llevado al gremio a esperar la instalación de una nueva mesa de trabajo “plural y democrática, en la que participen todos los actores relevantes y se debata de manera justa”. Aunque la norma ya fue aprobada por el Congreso, aún se espera su reglamentación.

Luis Ghezzi, decano del Colegio Odontológico del Perú (COP)

Algunos odontólogos han sido cuestionados por realizar procedimientos médicos estéticos como blefaroplastias, bichectomías y lipopapadas. No obstante, el COP aclaró que estos procedimientos no forman parte de las 17 especialidades oficiales de la odontología en el país, por lo que los odontólogos no están autorizados para realizarlos. Además, señaló que no puede otorgar reconocimiento ni respaldo a quienes practiquen estas técnicas, ya que no están contempladas en la normativa vigente.

Ghezzi también rechazó la iniciativa que busca derogar la norma, ya que, a su juicio, se basa en “falsedades” que no reflejan la realidad de la práctica odontológica. Indicó que, durante una mesa de trabajo convocada la semana pasada por la Comisión de Salud, los representantes del Colegio Médico no pudieron sustentar su posición, siendo “desbordados académica, técnica y jurídicamente” por los gremios profesionales del sector salud presentes, especialmente por los odontólogos y obstetras, quienes defendieron el “acto médico en odontoestomatología” y la necesidad de un desarrollo equitativo y plural en el sector salud.

Postura de médicos

Desde el otro lado del conflicto, Pedro Riega, decano del Colegio Médico del Perú, expresó su preocupación por lo que consideran una “grave amenaza para la salud pública”. En un comunicado, este gremio denunció que el Legislativo, al enviar el dictamen a la Comisión de Trabajo, retrasó una decisión definitiva y no corrigió lo que consideran una “grave afectación” al ejercicio médico.

“Hacemos responsable al Congreso por las consecuencias que esta omisión tenga sobre la calidad de la atención médica en el país. Las competencias profesionales no pueden ni deben ser asignadas mediante decisiones políticas que respondan a intereses ajenos a la salud y al bienestar de la población”, subrayó.

Comunicado del Colegio Médico del Perú

Riega dejó claro que permanecerán en alerta ante cualquier intento de modificar las competencias de los médicos y de poner en riesgo la salud de los peruanos con “normativas irresponsables”. A través de la Federación Médica Peruana (FMP), los médicos invocaron la derogación inmediata de la Ley N.º 32210 y advierten que no cesarán en su lucha hasta que se garantice que las decisiones en materia de salud se rijan por “la evidencia científica, los principios deontológicos de la medicina y el compromiso inquebrantable con la salud de los más de 33 millones de peruanos”.

Riega subrayó que el Congreso tiene la “responsabilidad histórica” de corregir lo que consideran un error y que, de no hacerlo, será responsable de las consecuencias que se deriven. “Permaneceremos en alerta y vigilantes ante cualquier intento de socavar el ejercicio de la medicina y de poner en riesgo la salud de los peruanos mediante normativas irresponsables”, concluyó.