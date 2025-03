Ale Venturo confiesa que le ha pedido el hombrecito a Rodrigo Cuba, pero él se niega: “Me tiene que cumplir”

Ale Venturo quiere buscar el varoncito con Rodrigo Cuba. Podcast Historias detrás de las Historias

Rodrigo Cuba y Ale Venturo desmintieron los rumores de separación y dejaron claro que su relación sigue más firme que nunca. Ambos reaparecieron juntos en el podcast ‘Historias detrás de las historias’, donde compartieron detalles sobre su vida amorosa, incluyendo el tema de ampliar la familia. En esta conversación, la empresaria no dudó en expresar su deseo de tener otro hijo con el futbolista, un varón que complete su familia, que ya cuenta con una hija en común.

La charla entre ambos no solo fue reveladora en cuanto a sus planes familiares, sino que también sirvió para desmentir la versión de que estarían atravesando una crisis de pareja. Lejos de ser una pareja distanciada, tanto Ale Venturo como Rodrigo confirmaron que están pasando por uno de los mejores momentos de su relación.

En cuanto a la posibilidad de tener un segundo hijo, Ale Venturo fue clara al indicar que es ella la que insiste en tener otro hijo, pero es Rodrigo Cuba quien no acepta todavía. “Yo sí quiero, aunque ahorita Rodrigo está en negación. Él ya me prometió, así que sí o sí tiene que cumplir la promesa”, indicó la empresaria, quien señaló que ansía ser madre por tercera vez, más aún de un varoncito.

De manera juguetona, le hizo una propuesta a Rodrigo. “Yo le he dicho que yo hago todo, yo lo mantengo y si quiere que no lo reconozca, pero solo quiero el hombrecito. Hasta pago el tratamiento de 8 mil soles para que salga hombre 100%”, dijo a Rodrigo Cuba, quien no pudo evitar sonreír ante tamaña petición. Sin embargo, el futbolista expuso sus dudas de dar el gran paso.

Ale Venturo quiere tener un hijo varón de Rodrigo Cuba.

El ‘Gato’ Cuba explicó que no es que no desee tener otro hijo, pero sí que hay ciertos factores que lo hacen dudar. “Piensa solo cuánto cuesta el colegio, cuando tus hijas te piden algo... te matan”, comentó con cierta preocupación, refiriéndose en la responsabilidad económica que conlleva criar a un hijo, especialmente a medida que crecen y van tomando más necesidades.

Durante toda la entrevista y si dejar el humor, Ale Venturo no dejó de plasmar un deseo de tener un varón a su pareja, señalando incluso que le gustaría experimentar la relación que él tiene con su madre, quienes son muy unidos.

Ale Ventura y Rodrigo Cuba descartan separación y hablan de su vida en pareja. Podcast Historias detrás de las Historias

Su vida en pareja

En cuanto a su vida diaria juntos, Ale Venturo también compartió algunas anécdotas sobre lo que implica convivir con un futbolista de alto perfil. Una de las dificultades que mencionó fue la diferencia de tiempos libres que tienen ambos. Mientras ella tiene un ritmo de vida más estructurado, Rodrigo disfruta de un tiempo más libre debido a su calendario profesional, lo que a veces puede generar algunos desconciertos.

“Él se desocupa temprano y tiene todo el día entre comillas libre y no estaba acostumbrada a eso. Tenía tanto tiempo disponible (...) A él siempre le daban permiso para las fechas festivas a diferencia de otros futbolistas”, explicó Ale. Sin embargo, también reconoció que es algo con lo que ha aprendido a lidiar.

Pero no todo en su convivencia es perfecto. Ale también confesó que hay momentos en los que prefiere no estar cerca de Rodrigo debido a su humor, especialmente cuando se acerca el final de la temporada futbolística. “Hay épocas que se pone insoportable. Cuando ya está acabando la temporada, se vuelve insoportable al punto que no lo quieres ver”, reveló, lo cual provocó risas entre ambos.

Aunque la idea de ampliar la familia aún está en discusión, lo cierto es que ambos siguen adelante con sus planes y sueños juntos, demostrando que, a pesar de las diferencias, su relación sigue siendo una de las más sólidas del espectáculo.

Rodrigo Cuba califica su relación con Ale Venturo como 'la mejor' que ha tenido. (Foto: Captura de IG)