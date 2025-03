Terror en Piura: delincuente se hace pasar por pasajero y detona explosivo dentro de un bus

Un falso pasajero coloca un explosivo en el bus de la empresa Nueva Alternativa en Piura, pero afortunadamente, no se registran heridos. | Fuente: Noticias Piura 3.0

Un nuevo ataque extorsivo contra transportistas se registró en el norte del país, específicamente en Piura. En un hecho alarmante, un delincuente se hizo pasar por un pasajero para detonar un explosivo al interior de un bus de la empresa Nueva Alternativa. El atentado ocurrió en el sector Upis Villa Catacaos, en el distrito de 26 de Octubre, cuando el vehículo se encontraba a escasas cuadras de su último paradero, ubicado en la avenida Francia.

Alrededor de las 7:30 p.m. del último jueves, un sujeto abordó el bus, dejó el artefacto en la parte posterior y descendió en el terminal de la empresa. Posteriormente, activó el explosivo y huyó en una motocicleta que lo esperaba a pocos metros. Afortunadamente, no se registraron personas heridas.

Las autoridades aún no han logrado identificar al hombre que abordó el bus y dejó el artefacto explosivo en uno de los últimos asientos, lo que deja abierta la posibilidad de que se trate de un ataque premeditado. De acuerdo con las primeras investigaciones, el atentado habría sido una represalia por la negativa de los transportistas a pagar un supuesto cupo de hasta S/80 mil soles. Sin embargo, la representante de la empresa negó esta afirmación.

El artefacto explosivo colocado por un falso pasajero en el bus de la empresa Nueva Alternativa antes de ser detonado en Piura. Foto: Composición Infobae Perú

Tres ataques en menos de seis meses

La empresa Nueva Alternativa, que comenzó a operar en septiembre del año pasado, ya ha sido víctima de al menos tres incidentes relacionados con delincuentes en menos de seis meses. Los trabajadores de la empresa revelaron que han recibido constantes amenazas, lo que ha generado un ambiente de temor y desconfianza en el equipo.

El primer incidente ocurrió cuando sicarios abrieron fuego contra una de las unidades de la empresa. En otro ataque, los delincuentes dejaron un explosivo en la vivienda de una de las trabajadoras administrativas. Este último atentado, el de la detonación de la presunta bomba casera dentro de uno de sus buses.

Uno de los choferes de la empresa expresó: “Te levantas con miedo a ir a trabajar. La empresa no tiene ni seis meses y ya tenemos tres veces que nos quieren asustar”. El chofer también relató cómo un delincuente en una moto lineal le advirtió que, si no cumplían con sus disposiciones, matarían a uno de los trabajadores. Esta situación refleja el nivel de violencia y la intimidación que los transportistas deben enfrentar diariamente.

Niegan que amenazas sean por cobro de cupo

La representante de la empresa Nueva Alternativa asegura que atentados no están relacionados con cobros de cupo, sino con amenazas de transportistas informales. | Fuente: Temis Noticias

A pesar de las teorías que vinculan estos ataques con el cobro de cupos, la representante de la empresa Nueva Alternativa del Norte SAC negó que los ataques estuvieran relacionados con este tipo de extorsión. Ella sospecha que los transportistas informales están ejerciendo presión para que la empresa deje de operar en la ruta de la avenida Francia.

“No hay dinero, no nos piden, no existe la extorsión, son amenazas, amedrentamiento. Es por eso que yo les pido que averigüen”, comentó a Temis Noticias.

La representante explicó que estos ataques forman parte de una estrategia para presionar a la empresa a que abandone el proceso de obtención de las tarjetas de circulación necesarias para operar en esa ruta. Justo el día del atentado, la empresa estaba realizando el trámite para obtener seis tarjetas de circulación adicionales.

Trabajadora denuncia presunto cobro de coimas

Hoy, varios empleados de la empresa afectada se reunieron frente a la Región Policial de Piura para exigir mayor seguridad. La representante de la empresa solicitó al general PNP Manuel Farías Zapata un compromiso firme para brindar protección a los trabajadores. “Que el señor General nos brinde seguridad, que se comprometa. Como lo prometió la vez pasada, dijo que nos daría protección, que siempre habría un patrullero brindando servicio constantemente. Pero hasta hoy no lo ha cumplido”, afirmó.

Trabajadores de Nueva Alternativa protestan frente a la Región Policial de Piura exigiendo mayor seguridad tras el atentado con explosivos. Captura: Piura Informada

Una de las trabajadoras denunció que la empresa no recibe el apoyo policial necesario para operar con tranquilidad. Incluso, en una ocasión, los trabajadores aseguran que les pidieron dinero a cambio de seguridad.

“No tenemos el apoyo de la Policía. No hay patrullaje diario. Nos engañan, señores. La policía no hace nada. Nosotros pedimos que salga el Ejército porque la policía no nos cuida. Además, nos exigen coimas. ¿Para qué? Para que vayan a proteger el petróleo”, expresó.