Macarena Vélez: ¿Cómo inició el romance que tuvo con Said Palao y por qué llegó a su fin?

Macarena Vélez y el largo romance que tuvo con Said Palao. (Foto: Captura de IG)

La modelo Macarena Vélez ha vuelto a estar en el centro de la atención mediática tras confirmar su participación en el programa ‘El Valor de la Verdad’. En este espacio televisivo, la influencer compartirá detalles inéditos sobre su relación con Said Palao, con quien formó una de las parejas más populares del extinto reality ‘Combate’. Sus declaraciones prometen generar controversia y revivir momentos que marcaron su vida sentimental.

Mientras tanto, Said Palao atraviesa un momento especial en su vida personal. Actualmente, mantiene una relación estable con Alejandra Baigorria, con quien incluso está a punto de llegar al altar. Sin embargo, para muchos es un misterio por qué terminó la relación de la modelo y el actual chico reality.

Macarena Vélez desvela los traumas que marcaron su vida en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - El Valor de la Verdad

¿Cómo inició la relación entre Said Palao y Macarena Vélez?

La historia de amor entre Macarena Vélez y Said Palao comenzó en el reality ‘Combate’, donde ambos fueron parte del elenco en diferentes temporadas. Macarena ingresó en 2013 junto a su entonces pareja, el argentino Juan Pablo Bezada, mientras que Said se unió al programa un año después, en 2014, con la incorporación del segmento ‘Combate en tu Barrio’.

En 2015, los coqueteos entre ambos comenzaron a hacerse evidentes en pantalla, lo que no pasó desapercibido para sus compañeros ni para los conductores del programa, quienes bromeaban constantemente sobre la química que existía entre ellos. Fue en 2016 cuando Macarena confirmó la relación con Said a través de una publicación en su cuenta de Instagram, oficializando así su romance.

Sin embargo, su relación estuvo marcada por altibajos. Las discusiones y desacuerdos se hicieron públicos en el reality y en otros espacios mediáticos. Uno de los momentos más recordados ocurrió cuando la exchica reality rompió en llanto tras descubrir que Said le había dado ‘me gusta’ a la foto de otra chica. También fueron captados en varias ocasiones discutiendo a la salida de discotecas, lo que alimentó rumores sobre una crisis en la relación.

Said Palao y Macarena Vélez rehicieron sus vidas tras su ruptura.

A pesar de estos episodios, lograron mantener su romance por más de cuatro años, consolidándose como una de las parejas más duraderas de los programas de competencia.

El fin de la relación

En agosto de 2018, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación entre Macarena Vélez y Said Palao, luego de que el deportista eliminara todas las fotos que tenía junto a la influencer en sus redes sociales. Por su parte, Macarena optó por no brindar declaraciones al respecto, lo que generó aún más especulaciones.

Aunque nunca se revelaron las razones exactas de su ruptura, en 2019, tras varios altibajos, la modelo dio a conocer que su relación con Said había llegado a su fin. Esto ocurrió en medio de un complicado momento personal para ella, ya que en ese mismo año enfrentó una denuncia por tocamientos indebidos contra el abogado Adolfo Bazán.

“He perdido mi trabajo. Ahora estoy soltera. No la paso nada bien, no tengo ganas de salir a la calle (...) No quiero hacer un show de esto que ha pasado, no me interesa el show, no quiero hacer un espectáculo de esto”, declaró en un programa dominical, dejando entrever que la situación que atravesaba también había afectado su relación con Said.

Macarena Vélez y su historial de escándalos antes de sus confesiones en 'El Valor de la Verdad'. (Foto: Captura de IG)

Por su parte, Said Palao también confirmó el fin de su relación con Macarena, aunque sin entrar en detalles sobre los motivos que los llevaron a tomar caminos separados. “Nosotros ya no estamos juntos desde hace unas semanas. ‘Maca’ está soltera, yo también, acá no hay un tema de infidelidad ni nada por el estilo, no va por ese lado”, indicó el judoca en agosto de 2019.

Actualmente, cada uno lleva una vida totalmente diferente. Mientras Said Palao ha consolidado su relación con Alejandra Baigorria y va rumbo al altar, Macarena Vélez continúa enfocada en su carrera como influencer y modelo. Sin embargo, el interés por su historia de amor con Said sigue vigente, y su participación en ‘El Valor de la Verdad’ podría traer a la luz nuevas revelaciones sobre los motivos de su ruptura.