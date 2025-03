Paco Bazán pidió disculpas a Susana Alvarado por inapropiada actitud: “Fallé, ella es una mujer decente”

Paco Bazán se disculpó con Susana Alvarado | Ni loco ni santo

Paco Bazán, conductor del programa ‘El Deportivo en Otra Cancha’, se disculpó públicamente con Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, después de que una pregunta personal e incómoda sobre su vida íntima, realizada durante la grabación de su podcast Ni Loco Ni Santo, causara revuelo en los medios y en las redes sociales.

El incidente ocurrió durante el primer episodio de la nueva temporada del podcast, en el que Paco Bazán y su compañero, Erick Delgado, conversaban sobre el reciente viaje del conductor de ATV a Medellín, Colombia. Fue en ese contexto que el presentador aprovechó la oportunidad para llamar en vivo a Susana Alvarado, quien había acompañado al exfutbolista en su travesía.

Sin embargo, lo que comenzó como una conversación amistosa se transformó en un momento incómodo cuando Paco Bazán y Erick Delgado le pidieron a la cantante que calificara su desempeño —de manera similar a lo que hizo Shirley Arica en ‘El Valor de la Verdad’—, lo que puso tensa a la vocalista de Corazón Serrano, quien respondió: “Oye, bien sapo eres, ¿no?”.

Magaly Medina critica a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado en su podcast. Captura ATV

El tema no pasó desapercibido, y la periodista Magaly Medina criticó duramente a Paco Bazán por exponer a Susana Alvarado a una situación embarazosa. “La chica se notaba incómoda, tratando de salir del apuro de la mejor manera posible. Pero ellos insistían en la grosería. Y ojo, yo podré ser amiga de Paco, pero esto me pareció un acto de pésimo gusto. Una falta de respeto total”, sostuvo.

Paco Bazán pidió perdón a Susana Alvarado

Paco Bazán, visiblemente arrepentido, aprovechó su espacio en el podcast Ni Loco Ni Santo para ofrecer una disculpa pública a Susana Alvarado por la incómoda situación que se generó durante la grabación del primer episodio de la nueva temporada. El exfutbolista reconoció que había cometido un error al presionar a la cantante de Corazón Serrano con una pregunta inapropiada sobre su vida íntima, y admitió que no supo manejar la situación de manera adecuada.

Paco Bazán se disculpa públicamente con Susana Alvarado por la pregunta inapropiada en su podcast | Captura Youtube

“Yo fallé, no sabía cómo actuar. La pregunta fue de Erick, pero (el hate) me cae a mí. En ningún momento se habló del tema sexual, pero yo insistí que me diera un puntaje como hombre y como caballero”, explicó Paco Bazán, refiriéndose a la insistencia en obtener una respuesta de Susana Alvarado durante la conversación.

El conductor, al admitir su error, también expresó su agradecimiento a Magaly Medina, quien había criticado públicamente su comportamiento, reconociendo que sus palabras eran valiosas. “Yo a Magaly la quiero, valoro su jalón de orejas, yo respeto su punto de vista porque es una líder de opinión”, dijo Bazán, dejando claro que entendía la postura de la periodista sobre la falta de respeto mostrada hacia Susana Alvarado.

"No debí permitir esa pregunta", Paco Bazán admite su error al presionar a Susana Alvarado | Captura Youtube

Bazán continuó su disculpa reconociendo la importancia de respetar los límites de las personas, especialmente cuando se trata de temas tan personales. “Susana Alvarado es una dama. Y nosotros estábamos tratando a una dama como si fuera una polilla. Yo tengo sentimientos bonitos con Susana y tengo un proyecto con ella, por más que estemos yendo despacio al momento de conocernos”, expresó con sinceridad.

“Ella no es una amiguita cariñosa, no lo es. Hago un acto de autocrítica, un mea culpa. No debí permitir esa pregunta hacia una persona con la que tengo sentimientos entregados y a la que le tengo aprecio. No la veo como una amiga. Debo darle su lugar como corresponde, es una mujer decente, trabajadora, que admiro y respeto. Hago un mea culpa, fue una tontería de mi parte llamarla y ponerla al aire. No había necesidad de hacerlo. Solamente me voy a disculpar con Susana”, concluyó el exfutbolista en su podcast.

Paco Bazán lamentó haber puesto a Susana Alvarado en una situación incómoda | Ritmo Romántica