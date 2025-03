Magaly Medina revela quién filtraba la información de Delany López: “Era su mamá quien nos decía dónde encontrarla”.

Magaly Medina responde a Delany: “Su mamá nos decía dónde la íbamos a encontrar”. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este 19 de marzo, Magaly Medina no dudó en responder a las recientes declaraciones de Delany López, quien participó en un podcast y se refirió a su exrelación con Jefferson Farfán. Durante su intervención, la modelo dejó claro que, si realmente hubiera tenido la intención de “sembrar” información o conflictos, lo habría hecho mucho antes.

“Ah, pero hay otra. Esta sí es necesario. Esta no se lo voy a aclarar yo. Esta es por el programa. Si yo hubiera querido sembrar, como dicen, lo hubiera podido hacer hace mucho tiempo”, declaró Delany muy ofuscada al podcast de ‘Café con la Chevez’.

La influencer explicó que siempre recibió ofertas para participar en otros programas, pero eligió no aceptarlas. “Las veces que a mí me han llegado las cámaras, así porque yo estoy trabajando, como te digo, yo no acepté porque a mí me ofrecieron también sentarme en muchos programas. Claro, el Valor de la verdad es uno”, aseguró.

La modelo también hizo referencia a un episodio específico en el que la periodista afirmó que su entorno le proporcionaba información sobre ella, un comentario que la influencer desmintió. “Si yo hubiera querido, como te digo, hubiera aceptado desde el día 1″, afirmó.

Ante ello, Magaly no dudó en responder y decir quién le envió las coordenadas para encontrarla. “Bueno, yo lo voy a aclarar en honor a la verdad. Sembrar, nosotros le hemos conocido cuando ya Farfán la había descartado, cuando él estaba saliendo con Xiomi”, dijo en un inicio Magaly.

“Y que ella estaba tan picona que nos avisaba su entorno cercano para hacer más exacto su mamá”, añadió, aclarando que fue la madre de Delany quien proporcionaba información sobre su paradero para que la grabaran.

Magaly también mencionó las personas cercanas a Delany, a quienes calificó como “pinkies” o amigos que le ayudaban a organizar sus apariciones públicas. “¿Cómo sabíamos que estaba en Minka del Callao? Porque las dos personitas, que son sus patas, pinkies, sus besties, escribían a alguien de mi programa, tenemos las conversaciones donde nos decía dónde iba a estar”, reveló.

Finalmente, la periodista subrayó que su trabajo no se basa en sembrar escándalos ni rumores. “Nosotros no somos agricultores. Acá no sembramos nada. Se ha visto el trabajo que nos cuesta hacer un ampay, pero mejor”, concluyó, dejando claro que no tiene la intención de seguir el juego de quienes la acusan de generar controversias.

Los inicios de Delany López

Delany López tiene una historia de trabajo y dedicación que comienza desde muy joven. En una reciente entrevista, compartió detalles de sus inicios, revelando cómo se unió al circo de Alfredo Benavides a los 15 años. “Yo era parte de su elenco, con Alfredo, cuando tenía 15 años, 15 para 16 años, y estuve tres años en el circo con él”, contó Delany, recordando con cariño aquellos años llenos de aprendizaje y crecimiento.

Durante su tiempo con el circo, la modelo viajó por todo el Perú con Benavides, quien se convirtió en una figura clave en su vida profesional. “Con Alfredo siempre la relación fue muy bonita. Yo era una niña en ese entonces, él me enseñó mucho, se comportó conmigo muy bien”, recordó en Trome. También confesó que atravesaba una situación difícil en su familia por problemas con su abuela y cómo Alfredo estuvo presente para apoyarla en esos momentos. “Me ayudó en el tema de mi abuela, recuerdo, y siempre voy a estar agradecida por eso”, expresó.

“Trabajo desde que tengo 8 años, siempre me ha gustado el baile. He bailado en shows infantiles, cantando, horas locas, de todo. A mí me encanta trabajar”, mencionó. Sin embargo, aclaró que en ese entonces no lo hacía por necesidad, sino por puro gusto y pasión por los escenarios, la fama y el circo que tanto disfrutaba.

Jefferson Farfán habría estado en una relación de dos años con Delany López, según Carlos Cacho: Estas serían las indirectas. (Captura: Magaly TV La Firme)