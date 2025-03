Magaly Medina critica a Janet Barboza por protagonismo en velorio de Paul Flores: “La gente no quería ver tu cara, insensible”

Magaly Medina critica a Janet Barboza por protagonismo en velorio de Paul Flores. Infobae Perú / Captura TV - Magaly TV La Firme

Este 19 de marzo, al inicio de su programa Magaly TV La Firme, la periodista Magaly Medina dedicó los primeros minutos de su transmisión para rendir un emotivo y sincero homenaje a Paul Flores, conocido como ‘Russo’, cantante de la orquesta Armonía 10, quien fue asesinado el pasado 16 de marzo en medio de una creciente ola de violencia y extorsión en Perú.

En un contexto lleno de indignación, Magaly no solo recordó la trágica partida de Flores, sino que también aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el manejo de los medios en estos momentos tan delicados.

“Hoy vamos a tener los momentos más emotivos, los momentos más dramáticos de lo que fue el último adiós a Paul ‘Russo’ Flores”, comentó Magaly, preparando al público para una cobertura que mostraba los momentos más conmovedores del funeral del cantante.

Sin embargo, antes de abordar los detalles del homenaje, la periodista compartió su profunda indignación ante un hecho ocurrido la mañana del 19 de marzo, al ver cómo el programa América Hoy, conducido por Janet Barboza, cubrió el velorio de Paul Flores.

Magaly comenzó su crítica con un tono serio, expresando que, en momentos tan trágicos y sensibles como este, los medios de comunicación deben ser cuidadosos con su cobertura. “Nosotros, como periodistas, no podemos buscar protagonismo en momentos de dolor como este”, afirmó, señalando que, aunque en su programa se abordaría la noticia con respeto y seriedad, otros canales optaron por “robar protagonismo” de manera innecesaria.

La periodista expresó su molestia por la presencia de Janet Barboza en Piura, quien fue enviada al velorio a pesar de no ser reportera, algo que Magaly consideró un despropósito. “Hay gente que nunca ha sido reportera ni ha reporteado en la calle. Y cuando uno es reportero, sabe cuál es el momento de respetar momentos de dolor, cuándo no hay que ser el protagonista”, dijo Magaly, refiriéndose al comportamiento de Barboza durante la cobertura del funeral.

La figura de ATV remarcó que los reporteros deben ser conscientes de cuándo deben hacer su trabajo desde un segundo plano y dejar que la noticia principal, en este caso el adiós a un músico fallecido, sea lo único que resalte. “La gente no quiere ver tu cara, quiere ver a la familia, quiere ver el ataúd”, señaló.

Además, Medina arremetió contra la forma en que América Hoy presentó a la popular ‘Rulitos’ en la cobertura, comparando su presencia con la de una figura política, algo que consideró inapropiado y fuera de lugar. “Ponían como si ella fuera el presidente del Perú, acompañando al último adiós de Paul Flores”, indicó, criticando la forma en que el programa de Ethel Pozo trató el velorio como una oportunidad para dar protagonismo a la conductora.

Según Magaly, esta actitud no solo fue un error de juicio, sino una falta de respeto hacia el verdadero protagonista del día, que era la memoria del músico y la injusticia detrás de su asesinato. La presentadora no ocultó su indignación, por lo que consideró un acto de “figurerismo barato”, criticando el intento de Barboza de aparecer en pantalla cuando no era necesario.

“Nosotros los periodistas no somos los protagonistas. El trabajo es hacer un enlace con la noticia, no tapar la visión de lo que la gente quiere ver”, sentenció. Según la periodista, la presencia de Barboza no solo desvirtuó el respeto debido al funeral, sino que también mostró una clara falta de educación y clase al intentar destacar en un momento tan solemne.

“En un país donde la violencia está arrollando a todos, donde cada día mueren personas como Paul Flores, no es momento de hacer protagonismo. La noticia está en la tragedia, no en quién aparece frente a las cámaras”, concluyó, dejando en claro su postura ante lo sucedido.

