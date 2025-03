“Me dijeron que cambie de chip”: la insólita respuesta que recibió médico extorsionado por parte de la PNP

Médico revela indignante respuesta que brindó la PNP| BDP

La solidaridad del médico Luis Pérez Fernández lo llevó a estar en la mira de los extorsionadores en Piura. Hace algunos días, el doctor, quien operó gratuitamente a un menor de edad tras ser uno de los heridos por el colapso del techo del Real Plaza, denunció ser víctima de amenazas. Sin embargo, causó indignación la respuesta que recibió de parte de la Policía Nacional del Perú.

“Di parte a la comisaría de San Andrés, a Investigaciones, y me dijeron que cambie de chip. Esa fue la solución que me dieron, pero luego no cambié de chip porque tenía temor. Me mandaron otro mensaje y otro video”, narra a Panamericana.

Asimismo, indicó que en un primer momento hizo caso omiso al mensaje, pero de todas maneras lo reportó. A los días, recibió videos que mostraban personas en los exteriores de su vivienda con armas, por lo cual decidió hacer pública su denuncia.

Pérez Fernández precisa que no cuenta con esa cantidad de dinero, debido a que sus ganancias solo son suficientes para su familia. No descartó pagar frente a la poca respuesta de las autoridades.

Extorsiones en Perú

En el 2024, el general PNP José Zavala Chumbiauca, jefe de la III Macro Región Policial de La Libertad, señaló que se han registrado al menos 4,000 denuncias por extorsión. De acuerdo con los datos proporcionados, el promedio diario de denuncias por extorsión en la región asciende a 13 casos.

Este cálculo se basa en los días transcurridos entre enero y octubre, un periodo de menos de 300 días. Sin embargo, las autoridades han advertido que la tendencia podría ser aún más alarmante, ya que los reportes de este tipo de delitos han mostrado un incremento significativo en las últimas semanas.

En los últimos meses, se ha conocido diversas organizaciones criminales que operan de diversos puntos y atentan contra los empresarios, emprendedores, transportistas y más. Una situación que también se refleja en todas las ciudades.

Mientras tanto, la región Piura se encuentra conmocionados tras el asesinato de Paul Flores, vocalista de la agrupación Armonía 10. El cantante recibió un impacto de bala mortal tras el ataque al bus de la orquesta.

El grupo se dirigía a otra presentación en San Juan de Lurigancho cuando fueron sorprendidos por sicarios. De acuerdo con las cámaras de seguridad, se visualizan a dos motos lineales que siguen la unidad.

La muerte se confirmó en el nosocomio, por lo que no solo todo Piura llora su partida, sino todo el Perú. La agrupación estaba a pocos meses de realizar un concierto por sus 53 años en el Estadio San Marcos. Mientras tanto, Flores es velado en su vivienda del norte, a donde han llegado diversos colegas y artistas de la televisión para darle el último adiós.

Asimismo, en horas de la tarde se realizará un concierto en compañía de Corazón Serrano en homenaje al músico. Frente a esta situación, se ha revelado que más músicos están en la mira de los delincuentes, aunque deben continuar trabajando.

Recomendaciones ante extorsiones

Denunciar inmediatamente: Si eres víctima o testigo de extorsión, es crucial que lo denuncies de inmediato a la Policía Nacional del Perú (PNP). Las autoridades tienen la obligación de atender los casos y registrarlo.

Evitar los pagos a los extorsionadores: muchas de las víctimas acceder a realizar el pago frente a la poca respuesta de las autoridades. Sin embargo, se recomienda acudir a una comisaría para denunciar.

Proteger la privacidad: Mantén tu información personal y familiar privada. Evita compartir datos sensibles que puedan ser utilizados por los extorsionadores para manipular o amenazar a tu familia o amigos.