Shirley Arica es la siguiente invitada en El Valor de la Verdad: “Con Cueva nos besamos. Lo vi guapo, no sé si por el alcohol”

Shirley Arica es la siguiente invitada en El Valor de la Verdad. Infobae Perú / Captura TV - Panamericana TV.

Fuerte y claro. El adelanto del programa El Valor de la Verdad, emitido esta noche del martes 11 de marzo en el espacio La Noche Habla de Panamericana Televisión, mostró un avance del episodio del domingo 16 de marzo.

Y es que, la modelo Shirley Arica es la nueva protagonista del sillón rojo y, en su intervención, dejó a todos sorprendidos con sus revelaciones sobre su relación con el futbolista Christian Cueva y otros jugadores de la selección peruana.

En este fragmento, se filtraron algunas de las revelaciones más sorprendentes que Arica compartió durante su participación en el programa. Según lo mostrado, la modelo no dudó en responder preguntas personales y, en algunos casos, polémicas, que involucran a figuras destacadas del fútbol peruano.

Shirley Arica sería la segunda invitada de la nueva temporada de 'El Valor de la Verdad'. (Captura de TV)

Tras un programa de alto impacto con Pamela López, donde se revelaron secretos y anécdotas personales, el sillón rojo de la popular sección de Panamericana Televisión será ocupado por la exchica reality, quien compartió detalles explosivos de lo que sucedió en una encerrona con los jugadores Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula.

La promoción del programa comenzó a circular rápidamente, y las respuestas de Arica no dejaron indiferente a nadie. La modelo, conocida por su participación en la televisión peruana y su actitud frontal, habló abiertamente sobre los momentos vividos con el futbolista de la selección nacional.

Shirley Arica afirma beso con Christian Cueva

Shirley Arica fue contundente al responder si realmente hubo un beso entre ella y Christian Cueva. “Nos besamos, empecé a verlo más guapo, no sé si por el alcohol”, confesó la modelo, quien no dudó en compartir detalles sobre su experiencia con el jugador conocido como ‘Aladino’.

Una de las preguntas que le hicieron a Shirley Arica fue sobre una famosa encerrona en un Airbnb con Christian Cueva, Yoshimar Yotún y Luis Advíncula. Shirley Arica no titubeó al contar cómo fue esa situación.

“Era en una juega, en un Airbnb, iba a estar Yotún y Advíncula. Había intercambio de parejas de baile”, reveló, sorprendiendo a todos con la anécdota. Según Arica, Cueva fue el primero en acercarse a ella durante esa reunión. “El primero que me habló fue Cueva. Me quería llevar a uno de los cuartos”, comentó sin rodeos.

Shirley Arica - Christian Cueva - Perú - marzo 2025

A lo largo de la conversación, la modelo no dejó de lanzar comentarios que generaron gran expectativa, especialmente sobre su relación con Christian. Arica, quien no es ajena a la polémica, dejó claro que su interacción con el jugador de la selección nacional fue más allá de un simple saludo o conversación.

“Obviamente, nos besamos, empecé a verlo más guapo, no sé si por el alcohol; pero bueno”, señaló con tono relajado, como si no le importara la controversia que sus palabras pudieran generar. Además, Arica no escatimó en describir a Cueva, calificándolo de “gilero desesperado” al referirse a sus intentos de acercamiento.

Beto Ortiz contó la razón por la que El Valor de la Verdad de Shirley Arica no salió al aire.

Shirley Arica revela que Pamela López le pidió disculpas por vincularla con Christian Cueva

A fines del 2024, la modelo Shirley Arica y Pamela López, aún esposa del futbolista Christian Cueva, se cruzaron casualmente en una discoteca limeña. Durante este encuentro, López se acercó de manera amistosa a Arica para ofrecerle disculpas por los malentendidos que surgieron en el pasado. “Me ofreció disculpas y le dije que no había problema. Que yo nunca había tenido nada con su marido”, explicó Arica.

La conversación entre ambas mujeres no solo fue amistosa, sino que también incluyó momentos de humor. Shirley Arica mencionó que bromeó con López al decirle que le enviaría una carta notarial. “Le dije: ‘Te voy a mandar tu carta notarial, Pamela’ ¡rectifícate! Se mató de la risa, son bromas, pero me cayó súper bien”, comentó Arica entre risas.

Shirley Arica y Pamela López se divierten en disco pese a polémica con Christian Cueva. (Captura: Instagram)