Integrantes de Armonía 10 viajaron a Piura para despedir a Paul Flores y recuerdan momentos de terror: “Escuchamos sus gritos”

Integrantes de Armonía 10 recuerdan últimos momentos de Paul Flores. ATV

Los restos de Paul Flores llegaron al AA.HH. Andrés Avelino, de Piura, en horas de la mañana del lunes 17 de marzo. Al lugar llegaron cientos de fanáticos, vecinos y familiares para despedir al artista que fue asesinado el domingo 16 de marzo en la madrugada. Los integrantes de Armonía 10 también se hicieron presente.

Bastante afectados, los cantantes llegaron al recinto para darle el último adiós a su amigo. Charly Carmona no pudo ocultar su enojo ante la inseguridad que azota el país y señaló que hay mucho temor de nuevamente trabajar tras haber vivido el terrible atentado que le arrebató la vida a su compañero. “(Las autoridades) No hacen nada, se preocupan en el bienestar de ellos y no en la inseguridad que a nosotros nos aqueja”, dijo el cantante.

Además, relató cómo vivió el preciso momento del atentado, donde el bus de Armonía 10 fue baleado tras culminar una presentación en San Juan de Lurigancho.

“Lo último que recuerdo es, yo vengo en la parte final del bus. Me percaté de las motocicletas que acechaban al bus. Al primer disparo atiné a decir: ‘al suelo todos’, pero nadie hizo caso, ya en la segunda todo estaba al sueño. Y pasó lo que pasó, lamentablemente es una pérdida muy grande tanto para nosotros como para su familia”, relató Charly Aponte, quien participará de la despedida de su gran amigo y compañero de trabajo.

Asimismo, confesó que le da mucho temor salir a trabajar ante tanta inseguridad. “La verdad que sí. Todas las agrupaciones, los pequeños y grandes empresarios que están tratando de salir en el Perú, para todos es una inseguridad. Y no solo para lo que nos dedicamos a la música, sino para todos los jóvenes y pequeños empresarios. Ahora, hasta el que vende emoliente en la calle está siendo extorsionado por la inseguridad que vive el país”, remarcó.

Finalmente, indicó que siempre recordará a Paul Flores como una gran persona a su amigo y compadre. “Un hermano, un compañero, y la verdad que es una gran pérdida para todos”, sentenció.

Integrantes de Armonía 10 viajaron a Piura para despedir a Paul Flores ‘Russo’ y recuerdan momentos de terror.

Gritos de Paul Flores ‘Russo’ los alertó

Max Aguirre, animador de Armonía 10, también se mostró bastante afectado con la situación e indicó que intentaron de hacer todo lo posible para que su amigo y compañeros Paul Flores salve su vida, pero no fue posible. Asimismo, recordó aquel momento imposible de borrar de su memoria.

“Hemos hecho todo lo posible, hemos tratado de avanzar, pero cuando hemos llegado, nuestro compañero ya.. (falleció)”, dijo en un primero momento, para luego relatar pasó a pasó la terrible experiencia.

“Habíamos tenido una reunión en el bus después del compromiso que habíamos tenido en Jicamarca. El bus estaba en marcha, estábamos sobre la hora y nos íbamos a Santa Clara. Para poder descansar un poco siempre se acostumbra apagar la luz del vehículo. Yo voy un poco atrás de donde se sienta Paul, lo primero que escuché es que el vidrio reventó. Volteé y lo primero que hice es tirarme al piso”, contó Aguirre.

“Al instante escuché a Irvin que le habían disparado a Paul. Escuchamos un grito de él, se quejaba de que le dolía la espalda, prendieron la luz y nos dimos cuenta que estaba sangrando. De ahí le pedimos al chofer que nos lleve a un hospital más cerca para que lo puedan atender. Cuando llegamos estaba bastante mal. Llegamos con la esperanza de que que pueda vencer esto, pero no fue así”, acotó el animador, detallando que su compañero estaba sentado en el tercer asiento

Max Aguirre culminó la entrevista resaltando que siempre lo recordará con un buen amigo y un gran ser humano. “Tengo los mejores recuerdos de él, porque no solo ha sido un compañero, sino un amigo. Era el alma, el bromista, el palomilla que siempre estaba ahí. Siempre nos arrancaba una sonrisa, con él no se podía estar serio. Lo vamos a recordar como un hombre talentoso y un gran ser humano.”, concluyó.

Familia del fallecido artista reclama justicia y cuestiona la labor de la clase política. (Fuente: Latina)