Profesora es extorsionada en plena clase y colegio en Comas regresa a la virtualidad: “No pagan y todos caen”

La inseguridad en los colegios de Lima sigue en aumento. Esta vez, una profesora de un colegio particular en Comas fue víctima de una extorsión en plena jornada escolar. Mientras dictaba clases, recibió una llamada de delincuentes que le exigieron un pago de 30 mil soles, advirtiéndole que, de no cumplir con su exigencia, atentarían contra la vida de los estudiantes y el personal docente. La banda criminal ‘Los Injertos del Cono Norte’ se adjudicó la amenaza y detalló información personal sobre la vivienda de la víctima, lo que incrementó el temor en la comunidad educativa.

La docente, quien prefirió mantenerse en el anonimato por seguridad, narró a América TV que tras recibir la llamada su teléfono se apagó inesperadamente y, al encenderlo nuevamente, no registraba ningún dato de la comunicación. “Me mencionaron características generales de mi domicilio y luego dijeron: ‘Hasta las 12:30 el colegio no paga, maestros y alumnos caen’”, relató. La situación llevó a la dirección del plantel a evacuar a los estudiantes y suspender las clases presenciales, priorizando la seguridad de los menores y los docentes.

Extorsionadores exigen pago y amenazan con atentados

Según la denuncia realizada, los delincuentes no solo se comunicaron con la profesora, sino que también enviaron mensajes a la directora del plantel a través de WhatsApp. En dichos textos, le exigieron una cuota inicial de 30 mil soles y un pago mensual de 300 soles para garantizar la “tranquilidad” de la institución. “Te escribe ‘El Mostro del Cono Norte’. Si deseas dialogar podrás seguir con tu trabajo sin problemas, pero si te niegas, cierra tu colegio para evitar sangre de inocentes”, decía parte del mensaje extorsivo.

Los criminales exigieron un pago de S/30,000 para no tentar contra alumnos y profesores. (Captura de pantalla)

Ante la gravedad de la amenaza, la directora acudió a la sede de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) para presentar la denuncia. Sin embargo, según relató a América TV, los agentes no pudieron atenderla en ese momento debido a la alta carga de casos. “Llegué a las 10 de la mañana y me quedé hasta las 5:30 de la tarde, pero no pude sentar la denuncia porque estaban ocupados y me pidieron que regresara al día siguiente”, expresó la directora.

Clases suspendidas y temor en la comunidad educativa

Tras lo ocurrido, la institución educativa tomó la decisión de suspender las clases presenciales de manera indefinida. Según informó un docente, la prioridad es la seguridad de los alumnos y profesores. “El lunes retomaremos las clases de manera virtual porque lo más importante es resguardar la integridad de todos”, señaló.

Este caso es el tercero registrado en Comas en la última semana, lo que ha generado preocupación entre las autoridades y la comunidad educativa. Los padres de familia llegaron al colegio para retirar a sus hijos tras la amenaza, mientras que efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) y Serenazgo brindaron apoyo en la evacuación. La investigación sigue en curso para identificar a los responsables y evitar nuevos atentados contra colegios del distrito.

Los extorsionadores se identifican como 'Los Injertos del Cono Norte' y envían mensajes amenazantes a otros docentes del colegio. (Captura de pantalla)

¿Qué hacer si eres víctima de extorsión?

La extorsión es un delito que atenta contra la seguridad personal y genera temor en las víctimas. Ante una amenaza de este tipo, es crucial mantener la calma y seguir ciertos pasos para protegerse y facilitar la intervención de las autoridades.

No ceder ante las exigencias . Entregar dinero a los extorsionadores solo refuerza su conducta delictiva y puede dar lugar a nuevas amenazas. Es importante evitar cualquier tipo de negociación directa.

Denunciar de inmediato . La Policía Nacional del Perú (PNP) atiende estos casos a través de la central 105 y la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. También se puede presentar una denuncia en el Ministerio Público o en la comisaría más cercana.

Reunir evidencia . Guardar mensajes, registrar llamadas y documentar cualquier intento de contacto de los delincuentes puede ser clave para la investigación. No borres información relevante y, si es posible, graba las llamadas recibidas.

No proporcionar información personal . Si recibes una llamada de extorsión, evita confirmar datos sobre tu domicilio, lugar de trabajo o familia. Bloquea el número y reporta la situación a las autoridades.

Tomar medidas de seguridad . Mantén discreción en redes sociales, evita compartir información sobre tu rutina y advierte a tu entorno sobre la situación para prevenir riesgos adicionales.

Solicitar apoyo policial . Si la amenaza persiste, se puede solicitar resguardo policial o asesoría especializada en unidades como los Departamentos de Investigación Criminal (Depincri).

Si eres víctima de extorsión en Perú, puedes denunciar a través de las siguientes líneas de atención:

Central 105 de la PNP.

Línea gratuita 1818 del Ministerio del Interior.

Número 942 841 978 de la Policía Nacional.

Comisarías y Depincri a nivel nacional.

Línea 318-5050 de la Municipalidad de Lima para denuncias anónimas.