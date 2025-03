Influencers ‘Patito’, ‘Chaufa’ y ‘El momazo’ envueltos en polémica por supuesto caso de infidelidad

‘Patito’ y ‘El momazo’ protagonizaron un beso en vivo, generando controversia en las redes sociales.

Al igual que en el ámbito televisivo, el mundo del streaming también está lleno de controversias. En las últimas horas, los nombres de ‘Patito’, ‘Chaufa’ y ‘El momazo’ han arrasado en las principales redes sociales, debido a un presunto escándalo de infidelidad que ha agitado la comunidad de TikTok. La protagonista de esta historia es María Grazia de la Oliva, una reconocida modelo, influencer y ganadora de la corona Miss Nuestra Belleza Infantil 2023.

María Grazia, quien goza de gran popularidad en redes, siendo conocida como ‘Patito’, sorprendió a sus seguidores cuando apareció en un streaming junto a ‘El momazo’, un conocido creador de contenido en la plataforma Kick. Durante la transmisión en vivo, ambos protagonizaron un beso en plena emisión, además de coquetear, quitarse algunas prendas de vestir y llevar sus interacciones a un nivel subido de tono.

Las imágenes rápidamente se difundieron por redes sociales, ya que en ese momento se sabía que ‘Patito’ mantenía una relación con Gabriel Poma Pinto, más conocido como ‘Chaufa’, otro influyente de TikTok. La pareja, que siempre había sido una de las más populares, veía su imagen empañada a raíz de este incidente.

'Patito' sorprendió a los usuarios al besar a 'El momazo' durante streaming | Kick

Rápidamente, los rumores de una presunta infidelidad inundaron las plataformas sociales. En medio del escándalo, ‘Chaufa’ optó por dirigirse a sus seguidores a través de sus historias de Instagram. En su mensaje, dejó claro que él y ‘Patito’ ya no estaban juntos desde hacía varias semanas.

“Hola amigos, vi que están viralizando clips de mi exnovia en un stream. Quería informales que María y yo no estamos juntos hace varias semanas ya. No hice nada público porque no me gusta ventilar mi vida privada, pero debido a los últimos acontecimientos lo veo necesario. No me relacionen más con ella, por favor”, expresó, asegurando que no existía ninguna conexión reciente entre ellos.

'Chaufa' anunció el fin de su relación con 'Patito'.

Por su parte, María Grazia de la Oliva también se vio obligada a aclarar la situación y defenderse de las duras críticas que empezaron a llover sobre ella. “No estoy con nadie hace un mes. Solo no molesten a las personas porque no tienen nada que ver y vivan su vida, todo es show, la vida es así”, comentó en sus redes, buscando bajar la tensión generada por el escándalo.

'Patito' aseguró que ella y 'Chaufa' estaban separados desde hace un mes.

A pesar de sus intentos de explicar la situación, los usuarios de redes sociales empezaron a difundir capturas de pantalla donde ‘Patito’ comentaba lo feliz que estaba de estar en una relación con ‘Chaufa’, solo seis días antes de protagonizar el beso con ‘El momazo’. Este hallazgo aumentó aún más la polémica, pues muchos consideraron que sus palabras contradecían la versión que estaba compartiendo en ese momento.

‘Patito’ negó infidelidad

En un esfuerzo por calmar los ánimos y dar su versión de los hechos, María Grazia de la Oliva apareció en un streaming para reafirmar su postura. Allí, explicó que la relación con ‘Chaufa’ había terminado hacía más de un mes, pero que nunca se hizo pública por un pedido de su expareja.

“Yo tuve una relación de 1 año y casi 7 meses. Se terminó hace más de un mes y no se hizo público porque mi expareja no quiso que sea así, sus motivos tendrá. La relación se terminó porque él quiso que se terminara, yo no quería aceptar eso al principio porque era una relación muy larga. Nadie es perfecto, obviamente uno comete errores, pero eran errores de pareja que se podían solucionar. Él está solo desde hace buen tiempo atrás, igual yo”, aclaró, buscando despejar cualquier duda sobre la supuesta infidelidad.

'Patito' y 'Chaufa' era una de las parejas más populares de TikTok en Perú.

Además, ‘Patito’ explicó su relación con ‘El momazo’, señalando que él solo era un buen amigo y que la interacción que tuvieron durante el streaming fue parte de un show para ayudarlo a ganar seguidores en Kick.

“Él me dijo que lo ayudara porque iba a hacer una ruleta, entonces, como yo ya conozco de esto, le dije que fresh. Uno se tiene que prestar para el show, tienen que tener en claro que todo lo que está en Internet no es cierto. Hay cosas armadas y otras que no. Quiero aclarar que el clip donde yo estoy así (ademán de sexo oral) obviamente no pasó. Yo siempre me presto para el show, soy un causa más para ellos. Yo para apoyar a mis amigos siempre”, explicó, intentando suavizar la imagen que se había generado.

'Patito' reconoció que cometió excesos en su streaming con 'El momazo'.

No obstante, también reconoció que hubo ciertos excesos durante la transmisión y pidió disculpas por ello. “Todo es show. Algunas cosas se exageraron, igual de parte de Momazo y de parte mía, nos sobrepasamos, unas disculpas. No se volverá a hacer el contenido. Igual que la gente saque sus conclusiones”, expresó, cerrando el capítulo con un intento de aclarar las cosas y asumir la responsabilidad de su participación en la controversia.

Hasta el momento, ‘Chaufa’ ha optado por no emitir más comentarios sobre el escándalo y ha preferido concentrarse en subir contenido regular en sus redes sociales, sin aludir a su expareja ni a los eventos recientes. Su actitud distante ha dejado que la situación se maneje principalmente a través de las intervenciones de los demás involucrados.

'Patito' y 'Chaufa' duraron cerca de 2 años juntos. Su ruptura recién se hizo pública tras las polémicas imágenes de la influencer.

Darlene, expareja de ‘Chaufa’, lanzó indirectas

Mientras tanto, Darlene, la expareja de ‘Chaufa’, ha aprovechado la situación para volverse más activa que nunca en TikTok. Tras la viralización de las imágenes de ‘Patito’ con ‘El momazo’, los seguidores de la influencer notaron que ella comenzó a compartir contenido relacionado con el karma, lo que llevó a más especulaciones sobre su situación con Gabriel.

Recordemos que ‘Chaufa’ y Darlene terminaron su larga relación amorosa en malos términos, en medio de rumores de que él había engañado a la influencer con ‘Patito’. “El que riendo la hace, llorando la paga”, fue uno de sus recientes mensajes, lo que alimentó aún más las especulaciones entre los seguidores.

Darlene, expareja de 'Chaufa', mandó indirectas en su cuenta de TikTok.