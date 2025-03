Pamela Franco y Christian Cueva lanzan videoclip en medio de polémica: “Par de lechugones”, arremete Magaly Medina

Pamela Franco y Christian Cueva protagonizan videoclip y nuevo cover: “Como si hubieran ganado un trofeo de decencia”, dijo Magaly Medina. Infobae Perú / Captura TV - Magaly Tv La Firme

Pamela Franco no deja que la polémica se apague y decide aprovecharla al máximo. La cantante grabó un nuevo cover del icónico tema “Escándalo”, popularizado por Javier Solís, y lo lanzó con un videoclip protagonizado por nada menos que su actual pareja Christian Cueva.

El videoclip surge en medio de la controversia generada por las recientes declaraciones de Pamela López en “El valor de la verdad”, donde reveló nuevos detalles sobre la supuesta infidelidad de Christian Cueva con Pamela Franco, así como el supuesto affaire con Marisol y los coqueteos con Melissa Klug.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la actitud despreocupada de la pareja, que continúa su vida pública como si nada estuviera ocurriendo. El detrás de cámara del video fue adelantado por Magaly TV La Firme, en donde se puede ver a Cueva celebrando junto a Franco, en una de las imágenes más destacadas, abrazándola y besándola en el escenario.

Magaly Medina arremete contra la pareja

Magaly Medina no tardó en comentar sobre el videoclip y el cover de la canción, especialmente después de que los dos artistas se mostraran tan relajados y despreocupados ante las críticas que les han llovido desde la revelación pública de su relación. En su programa Magaly TV La Firme, la conductora expresó su indignación por la actitud de Franco y Cueva.

“Es una vergüenza que los dos amantes se paseen como si hubieran ganado un trofeo de decencia”, dijo Magaly con firmeza. La conductora señaló que la forma en que Pamela Franco y Christian Cueva se presentan públicamente, como si no hubieran hecho nada incorrecto, es completamente inapropiada.

“No es un escándalo, es vergonzoso. Los dos se han burlado de la mujer con la que él estuvo casado, y ahora se pasean como si hubieran hecho algo digno de admiración”, agregó, criticando duramente su actitud frente a la opinión pública.

Medina no escatimó en sus palabras, calificando la actitud de la pareja como completamente despectiva hacia la situación. “Par de lechugones”, expresó Magaly, haciendo referencia al comportamiento de Franco y Cueva, quienes parecen desafiar las críticas y el escándalo sin mostrar signos de arrepentimiento.

La figura de ATV criticó además el hecho de que ambos continúan apareciendo en medios, disfrutando de su éxito profesional y personal, sin tomar en cuenta la gravedad de la situación. “Siguen paseándose de canal en canal, de podcast en podcast, tratando de convencernos de que tienen la razón, y no la tienen. Son crueles los dos”, sentenció, añadiendo que la visión pública de Cueva y Franco ha cambiado de manera drástica.

La polémica actitud de Cueva con Marisol

Magaly también analizó el comportamiento de los involucrados en el videoclip, destacando que el tono de las interacciones entre Cueva y Marisol no puede ser interpretado como algo casual o profesional. “¿Qué conversación es esa? Eso no es amical, para nada”, aseguró, subrayando que el trato entre ellos, lleno de términos afectivos como “mi amor”, “mi reina” y “sol”, no puede ser considerado de ninguna manera como una simple amistad.

“Si hubiera sido otro el momento, yo hubiera luchado para hacerte feliz, le dice la Faraona a Cueva en los mensajes. ¿Qué declaración es esa?”, se preguntó Magaly, refiriéndose a las conversaciones filtradas entre Marisol y Christian Cueva que también estuvieron en el centro de la polémica. Para la conductora, este tipo de comportamientos revela mucho más que una simple amistad y, a su juicio, es una forma de coqueteo disfrazado que solo genera confusión y contradicción.

