Estudiante de la PUCP murió luego de incidente dentro del campus: universidad anunció el cierre de sus puertas

PUCP comunica el fallecimiento de un estudiantes tras incidente dentro del campus

Un alumno de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) falleció luego de un incidente en el campus, en horas de la noche del miércoles 12 de marzo. La institución anunció que cerrará sus puertas durante toda la jornada de hoy, jueves 13.

Estudiantes de la PUCP revelaron en redes sociales que la casa de estudio les envió un comunicado a sus correos electrónicos donde informaban sobre lo sucedido. En la misiva indican que el joven “tras un suceso ocurrido anoche en el campus, fue trasladado a un centro de salud, donde lamentablemente perdió la vida”.

“Los protocolos de seguridad se activaron de inmediato para atender la emergencia, así como para notificar a sus familiares sobre la situación. Paralelamente, las autoridades han sido informadas a tiempo y ya están actuando dentro de sus responsabilidades y competencias. Además, la universidad está proporcionando todas las facilidades necesarias para llevar a cabo las diligencias correspondientes y esclarecer las circunstancias del caso”, sostienen.

De acuerdo con la universidad, decidieron cerrar el campus un día entero “para facilitar un espacio de contención y recogimiento”. Durante este tiempo, mencionan, se ofrecerá ayuda psicológica para las personas que lo necesiten, ya sea estudiante, docente o personal administrativo.

“Mantendremos informada a la comunidad sobre las acciones que tomaremos”, asegura la secretaria general del centro de estudios en su pronunciamiento.

El gran canciller de la PUCP, el cardenal Carlos Castillo, indicó que mañana, viernes 14 de marzo, se realizará una misa junto a todo el alumnado.

“Quería dar mi sentido pésame a la familia del alumno que ha muerto anoche en la universidad católica, en una forma incidental que está ahora viéndose, pero que terminó en el Hospital Santa Rosa y ahí falleció. No sé el nombre, solamente me he enterado esta mañana”, dijo en entrevista con RPP.

Otros casos en Lima

En octubre del año pasado, una estudiante de segundo ciclo de Medicina en la Universidad de San Martín de Porres (USMP) también perdió la vida dentro de las instalaciones de la institución, exactamente en la biblioteca. En este caso, familiares y compañeros señalaron que la atención médica habría sido tardía, lo que podría haber influido en el desenlace.

De acuerdo con declaraciones de un familiar cercano a la alumna, ellos fueron informados aproximadamente 15 minutos después de que se reportara su desvanecimiento. Durante ese tiempo, tanto la universidad como algunas compañeras intentaron comunicarse con los padres de la joven. Sus parientes expresaron su preocupación por una presunta demora en la asistencia médica, lo cual pidieron que se investigue en profundidad.

En respuesta a lo sucedido, la USMP emitió un comunicado en el que expresó sus condolencias a los familiares y amigos de la joven. Sin embargo, no ofrecieron más detalles sobre las circunstancias que rodearon el fallecimiento ni sobre las acciones tomadas por la institución en el momento del incidente.

En otro incidente ocurrido en una casa de estudios, ene enero de este año, una joven de 22 años perdió la vida tras caer desde el piso 12 de la sede Lima Norte de la Universidad César Vallejo (UCV), ubicada en el distrito de Los Olivos.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el cuerpo de la joven, identificada con las iniciales F.Y.N.E., fue hallado sin vida en el lugar de la caída. Tras el reporte del incidente, agentes policiales acudieron al campus para acordonar la zona y permitir el trabajo de los peritos y del fiscal de turno, quienes iniciaron las diligencias correspondientes. La víctima era parte del programa Alpha, un sistema de preparación académica diseñado para aspirantes a carreras universitarias, y tenía como objetivo postular a Derecho.

En respuesta, la Universidad César Vallejo emitió un comunicado expresando su pesar por el fallecimiento. “Con profunda tristeza, lamentamos informar el fallecimiento de una estudiante del campus Los Olivos, con iniciales F.Y.N.E. Expresamos nuestras más sinceras condolencias y todo el apoyo necesario a su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento”, manifestó. Un hombre fue trasladado por las autoridades para brindar declaraciones, pero no se pudo conocer su vinculación con los hechos.