“¡Son mis estrategias!”: Jefe PNP ratifica que todo vehículo “sospechoso” que transite por la madrugada será detenido en Piura

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, ratificó este martes que los agentes realizarán operativos de control vehicular durante la madrugada, pero precisó que las intervenciones estarán orientadas a situaciones específicas que generen sospechas, como vehículos con lunas oscuras o motos con dos personas usando cascos en horas tempranas.

“Con fecha 7 de marzo del presente año, en una entrevista y en una rueda de prensa, el suscrito manifestó que todo vehículo, mayor o menor, que circule en la madrugada es sospechoso para la PNP. Sin embargo, también entendemos que hay personas que realizan trabajos en la madrugada, por supuesto que sí, y no vamos a tener miedo de identificarlos ante un control de identidad”, afirmó en un video difundido en las plataformas sociales.

El general explicó que esta medida forma parte de una estrategia para intensificar los operativos de seguridad y prevenir delitos, y rechazó que las acciones se asociaran a prácticas propias de un toque de queda o estado de emergencia. “Han sacado fuera de contexto mis declaraciones”, aseguró.

El general Manuel Farías, jefe de la Región Policial de Piura, en una fotografía de archivo. Imagen: Radio Cutivalú

Además, reafirmó el compromiso de la institución en la lucha contra la delincuencia y la protección de los ciudadanos, con el aumento de la presencia policial en las horas críticas de la madrugada y la noche. “La PNP previene, investiga y combate el delito, ayuda y protege a las personas. Esta es una estrategia policial para prevenir algún hecho delictivo. Si algún vehículo está con lunas oscuras y genera sospecha, será intervenido. Si alguna moto circula en la madrugada con dos personas con casco y actitud sospechosa, también será intervenida”, afirmó.

“Por ello, se ha dispuesto una mayor permanencia policial durante las horas de la madrugada y la noche, para dar tranquilidad a nuestro pueblo y a nuestros ciudadanos. ¡Son mis estrategias policiales! Sin embargo, algunos comunicadores han sacado de contexto lo dicho”, concluyó.

Farías había anunciado la implementación de patrullajes nocturnos permanentes, que se realizarán entre las 12:00 a.m. y las 5:00 a.m., con la participación de efectivos de la Unidad de Servicios Especiales (USE), el Grupo de Intervenciones Rápidas (GIR) y el Escuadrón Verde.

Explicó que los conductores que no puedan justificar su presencia en la vía pública durante este horario serán detenidos y llevados a la comisaría “para que demuestren qué hacen deambulando”, e instó a los alcaldes a acondicionar los depósitos de las comisarías, ya que, según indicó, suelen enfrentar dificultades logísticas.

“En todas las jurisdicciones estamos haciendo operativos conjuntos. (...) Los vehículos tienen que patrullar y hacer operativos en cantinas. En Piura (ciudad) tenemos control de moteros y en las zonas rurales tenemos que hacer más presencia policial conjuntamente con juntas vecinales y organizaciones de base", explicó días atrás durante una rueda de prensa sobre un caso de violación a una menor, en el cual fueron detenidos tres músicos.

“La seguridad no solo es de la PNP, sino de todos: tenientes gobernadores, subprefectos, alcaldes y alcaldesas”, agregó. Farías, quien el año pasado dispuso cambiar a más de dos mil policías por baja productividad, advirtió en otro momento que la PNP intervendrá “de inmediato” los vehículos involucrados en piques ilegales, carreras de velocidad no autorizadas que han crecido en la región.

Criminalidad en cifras

Piura ha registrado 26 homicidios en lo que va del año, de acuerdo con datos del Sistema Nacional de Defunciones (Sinadef) citados este domingo por el diario Correo. La cifra ubica a la región en el cuarto lugar del país, después de Lima, La Libertad y Callao. Para el coronel en retiro Alfonso Llanos, exjefe de la División de Investigación Criminal (Divincri), el panorama refleja que las autoridades y la Policía no están preparadas.

“Nunca ha existido en Piura ni en la región este tipo de ferocidad, nunca. A este hecho tenemos que decir que lamentablemente las autoridades nacionales, regionales y locales no están preparadas para enfrentar esta situación (...) No hemos escuchado “estrategias” de inteligencia criminal. Los efectivos no están actualizados en especialización y capacitación en investigación criminal”, declaró al diario.